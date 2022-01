A Falco az előző játéknapon a Kaposvár elleni bajnokit elhalasztotta, mert több játékosa pozitív Covid-tesztet produkált. Kedden viszont Bajnokok Ligája-mérkőzést vívott, hazai pályán kapott ki 73-79- re a spanyol Tenerifétől – úgy, hogy Váradi Benedek, Perl Zoltán és Kovács Benedek még nem léphetett pályára. A ZTE hektikus szezont fut, edzőváltáson, játékoscseréken is átesett már – a bennmaradásért küzd.

Az utóbbi hetekben három fontos győzelmet aratott: a Kecskemétet (77-67), az Oroszlányt (89-85) és legutóbb a Paksot (88-87) gyűrte le – mindháromszor hazai pályán diadalmaskodott. De még így is sereghajtó. Október végén nagyot csatázott Zalaegerszegen a Falco, csak hosszabbítás után, egy ponttal bizonyult jobbnak a szombathelyi gárda (96-95). A listavezető fogadja a sereghajtót – természetesen a hazai csapat a szomszédvári rangadó esélyese.

– Komoly terhelés van a lábakban – utalt vissza a keddi BL-összecsapásra Milos Konakov, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely kosárcsapatának vezetőedzője. – A Tenerife ellen szűk kerettel léptünk pályára, az utolsó percig éles, hajtós meccset vívtunk, többen is 30 percet töltöttek a pályán. Ennek megfelelően a héten inkább a regenerációra helyeztük a hangsúlyt, szerencsére nincsen sérültünk, fizikailag rendben vannak a fiúk. Az biztos, hogy a ZTE ellen az a keret pályára tud lépni, amelyik a Tenerife ellen játszott. Ugyanakkor Váradi, Perl és Kovács visszatérése még kérdéses – be kell tartanunk a Covid-protokollt.

– A Tenerife elleni mérkőzésen elégedett voltam a csapat teljesítményével annak ellenére is, hogy felforgatott kerettel, szokatlan taktikával játszottunk, a ZTE ellen is hasonlóan motivált teljesítményt várok – tért át a soros ellenfélre Milos Konakov. – Ugyanakkor nem számítok könnyű meccsre – ha nem teszünk érte, akkor nem fog az ölünkbe hullani a győzelem. Zalaegerszegen kezd beérni az edzőváltás, a játékoscserék gyümölcse. Ellenfelünk egyre jobban, egyre eredményesebben kosárlabdázik – főleg támadásban fejlődtek sokat az egerszegiek. De nekünk elsősorban saját magunkra kell figyelnünk: szeretnénk mi diktálni a tempót, szeretnénk, ha a mi stílusunk érvényesülne a mérkőzésen. Megpróbálunk ismét csapatként, szervezetten kosárlabdázni, ügyelni a védekezésre. A regeneráció mellett próbáltunk néhány taktikai elemet finomítani – ezeket szeretném viszontlátni a pályán. Hazai pályán játszunk, a lelkes közönségünk előtt – bármilyen kerettel is lépünk pályára, csakis a győzelem lehet a célunk!