A Falco a Treviso, a Riga és az Athén előtt nyerte meg csoportját a kosárlabda Bajnokok Ligájában – és jutott a második csoportkörbe, a legjobb 16 csapat közé. A bravúros BL-továbbjutásért kapott prémiumot a játékosok nemes ügyre fordították. Az egész csapat egyöntetűen a kezdeményezés mögé állt – a szakmai stáb is támogatta az adományozást.

– Nem volt kérdés, hogy a kapott összeggel egy fontos ügyet szeretnénk támogatni – mondta Váradi Benedek, a Falco KC csapatkapitánya. – És rövid időn belül megtaláltuk, hogy pontosan mire is szeretnénk fordítani a prémiumot. A csapat egyik nagy rajongójának a gyógykezelésére ajánlottuk fel az összeget. Keresztes Vida az összes hazai meccsünkön ott van, és többször idegenbe is elkísér minket – annak ellenére, hogy betegsége miatt mozgáskorlátozott. Ezzel a kezdeményezéssel Keresztes Vida mellett szeretnénk felhívni a figyelmet a hozzá hasonló, nehezebb helyzetben lévő családokra is.

Kedden a Falco lejátszotta első meccsét a BL második csoportkörében: 79-73-ra kapott ki itthon a spanyol Tenerifétől – a beteg Váradi Benedek, Perl Zoltán, Kovács Benedek nélkül.

A másik mérkőzésen a Strassbourg 76-71- re nyert Vilniusban. Szerdán Strassbourg–Tenerife és Vilnius–Falco (18.00) csata következik.