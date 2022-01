A Haladásból betegség, sérülés miatt Dróth, Dávid, Hajmási, Gyimesi, Vatamaniuc-Bartha, Nagy Kevin és Simic hiányzott - így ismét felforgatott, megfiatalított kerettel lépett pályára.

Haladás VSE - MVFC Berettyóújfalu 0-3 (0-0). Szombathely, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Tamási, Wittner (Futó, Deme).

HVSE: Alasztics - Kovács M., Vidák, Sipos, Vas. Csere: Horváth B., Homlok (kapusok), Szalmás, Knizs, Kárász, Papp, Gerencsér, Volner, Henrique. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Berettyóújfalu: Mezei - Horváth N., Rábl, Szabó P., Rafael. Csere: Sándor, Nagy I., Tóth A., Rétműves, Kártik, Szatmári, Nagy D., Sidnei, Takács. Edző: Trencsényi János.

Gólszerzők: Sidnei (28.), Nagy I. (39.), Rábl (40.).

Nagy lendülettel kezdett a Berettyó, de gyorsan rendezte sorait a HVSE - egyenrangú csapatok csatáztak. Sőt, a nagyobb helyzetek a szombathelyiek előtt adódtak. A Haladás nagyon feltolta a védekezését, agresszívan futballozott - mind a két csapat szorgalmasan gyűjtögette a faultokat. Alaszticsnak főleg távoli lövéseket kellett védenie. Érezhetően meglepte ellenfelét a szombathelyi gárda. Sokszor hozta fel Alasztics kapus a labdát, így a Haladás a meccs nagy részében szinte vészkapussal futballozott. A játék képe alapján a 0-0-ás félidei eredmény inkább a vendégeknek kedvezett.

Fordulás után sem változott a játék képe: a Haladás kitámadott, letámadott. Így a Berettyó védekezésre kényszerült, alig volt nála a labda, nem igen tudott támadást felépíteni. A vendégek többször is csak szabálytalanság árán tudták megállítani a szombathelyi rohamokat - korán el is érték az öt csapatfaultot. Majd egy simán középre lőtt szöglet után megszerezte a vezetést a Berettyó (28. perc: 0-1) - némileg váratlanul. Próbálta fokozni a tempót a Haladás, de a vendég belelkesedett, jól küzdött, jól védekezett. Az idő pedig fogyott. Négy perc volt hátra a meccsből, amikor Juanra mester időt kért, majd vészkapus játékkal küldte vissza a pályára a csapatát. Ám bő egy perccel a vége előtt a Berettyó gólra váltott egy kontrát, ezzel el is dőlt a mérkőzés sorsa (0-2). Sőt, Henrique szúrta rá a labdát messziről, ami Rábl lábáról pattant vissza, és becsorgott az üresen hagyott hazai kapuba (0-3). A szerencsésebb csapat nyert - a végére talán elfáradt a Haladás.