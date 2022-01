Megtalálta számítását Hollandiában a Szombathelyi Haladás korábbi labdarúgója, Rácz Barnabás. A 25 éves játékos a második ligás FC Eindhoven meghatározó futballistája. A tősgyökeres szombathelyi Rácz Barnabás hosszú, sikeres éveket töltött a Haladásban, mielőtt 2019 februárjában Újpestre igazolt. Megyeri úti pályafutása azonban nem úgy alakult, ahogy eltervezte, így szűk egy év múlva, 2021 januárjában ismét váltott: Hollandiába utazott. Néhány hónapig nem volt csapata, majd tavaly nyár óta már a másodosztályú FC Eindhovent erősíti. A 25 éves futballista alapembere csapatának, eddigi 21 meccsből 19-en szerepelt, két gólt szerzett, és öt gólpasszt adott a nyolcadik, tehát éppen felsőházi feljutást érő helyen álló együttesében.

– Mindenképpen légiósként akartam folytatni pályafutásomat, ki akartam próbálni magam külföldön, így az sem zavart, hogy a koronavírus-járvány kellős közepén jöttem ki Hollandiába – mondta. – Hogy miért éppen Hollandiába? Menedzserem révén ide volt kapcsolatom, de az elején még nem volt csapatom, így két hónapon keresztül egyedül edzettem, majd később egy negyedik ligás gárdánál tréningeztem. Nyáron pedig adódott a lehetőségem az eindhoveni próbajátékra, két hétig edzettem a csapattal, és mivel meg győztem a szakmai stábot, maradtam. Mivel tavasszal végig edzettem, így viszonylag gyorsan sikerült felvennem a tempót, hamar beilleszkedtem a csapatba.

Az Eindhoven támadófuballt játszik, nekem az a feladatom, hogy a megszerzett labdákkal vagy én kerüljek helyzetbe, vagy valamelyik társamat hozzam gólhelyzetbe. Olyan típus vagyok, aki nem elégszik meg azzal, amit elért, így azt mondom: bár első, légiósként töltött félévem jól sikerült, mindig van hová fejlődnöm. Persze, már van amiben előreléptem, mentálisan erősebbé váltam, játékban pedig jobban átlátom a pályán a dolgokat. Ami a holland másodosztályt illeti, nemcsak mi, hanem szinte valamennyi gárda a támadófutballt preferálja, lüktet a játék az összecsapásokon, általában látványosak a meccsek, sok góllal.

A nézők is vevők a futballra – illetve mostanság csak lennének, mert a koronavírus miatt november eleje óta zárt kapus meccseket játszunk. Előtte a hazai meccseinkn1500-2000 szurkoló járt ki a mérkőzésekre, de a rangadókon megtelik a Haladás Stadionhoz hasonló nagyságú létesítményünk. Célunk, hogy a felsőházi rájátszásban biztosítsuk a helyünket. A csapatban mindenki beszél angolul, hollandul pedig folyamatosan tanulok, még nem folyékonyan beszélek, de sok mindent megértek. Van egy Eindhovenben dolgozó magyar srác, aki nekünk drukkol, szóval már van úgymond „saját” szurkolóm is.

– Ami a pályán kívüli életet illeti, egyedül jöttem Hollandiába, egy csapattársammal közösen bérelünk egy lakást – folytatta Rácz. – Eindhoven élhető és szép város, de azt nem mondhatom, hogy minden téren sikerült beilleszkednem. Fél éve vagyok Eindhovenben, viszont abból a vírus miatt három és fél hónapig lezárások voltak. Nyáron és most az ünnepekre tudtam hazalátogatni, de nem volt nagy leállás a bajnokságban, az elmúlt hétvégén már meccset játszottunk. Jól érzem magam Hollandiában, múlt nyáron plusz egy éves szerződést kötöttem. Idővel szeretnék feljebb lépni, de most kizárólag csak az előttünk álló meccsekre koncentrálok, semmi másra. Az viszont biztos, hogy külfödön akarom folytatni pályafutásomat. Rácz figyelemmel kíséri a Haladás szereplését is. – A Haliban nőttem fel, lettem első osztályú játékos, kiemelt helyet foglal el a szívemben a csapat – jelezte.

– Nem azt mondom, hogy napi szinten követem, hogy mi van volt csapatommal, de tudom, hogy szerepelnek. Szurkolok nekik, hogy visszakerüljenek az NB I.-be!