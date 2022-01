A tavaszi első, a bajnokság tizedik fordulóját rendezik szombaton a férfiteke-Szuperligában. A Répcelak 14 órakor az Invesment Közutasok Kaposvár otthonában szerepel. – Egyik mérkőzés sem lesz egyszerű tavasszal, így a kaposvári sem – mondta Kiss Zsolt, a Répcelak edzője.

– Sajnos vannak sérültjeink, akik rövidebb-hosszabb időre kidőltek. Viszont Rozmán Szabolcs a télen visszajött hozzánk, vele nagyobb lett a merítési lehetőségem. Ami a célokat illeti, az első ötben szeretnénk végezni, természetesen jó lenne megtartani jelenlegi, harmadik helyünket. Utazunk Szentgotthárdra, az FTC-hez is, ez a két csapat lehet a riválisunk a bronzéremért vívott küzdelemben. Szeretnénk vagy a bajnokságban vagy a Magyar Kupában kijutni a nemzetközi kupaporondra. A Szentgotthárd szombaton 14 órakor a sereghajtó Szegvár otthonában lép pályára. A vasiak idén már túl vannak egy bajnokin, az őszről elhalasztott meccsen 7:1-re kikaptak az FTC vendégeként.

– Noha a Szegvár az utolsó, nagyon nehéz, speciális pályáján már több csapat is megszenvedett – mondta Tróber József, a szentgotthárdiak edzője, elnöke. – Ezzel együtt is a győzelem a cél, hiszen az utolsó két bajnokinkat elveszítettük – jó lenne megtalálni ősz eleji formánkat és viszszatérni a győzelmi ösvényre. Heti két edzéssel, edzőmecscsekkel készültünk a szezonra, sajnos ilyen-olyan okból kifolyólag mindig voltak hiányzóink – szombaton sem tudunk teljes csapattal kiállni. A szegvári bajnoki után a Kaposvárt fogadjuk, két nyerhető meccs vár ránk, de ezeket meg is kell nyerni. Ami a célokat illeti, a tabella első fele az elvárás, és szeretnénk idén is kilépni a nemzetközi kupaporondra. Ha a bajnokságban ez nem sikerülne, akkor a Magyar Kupában is lehet esélyünk.

A Nagymizdó szombaton 14 órakor a Zalaegerszeg vendége lesz. – Az első három forduló – a Zalaegerszeg után jön hozzánk a Szeged és megyünk a Fradihoz – számunkra amolyan felhozó meccs lesz, reálisan nézve egyik találkozón sincs esélyünk – fogalmazott a TOPIDO Nagymizdó játékosa, szakosztályvezetője, Tompa István. – Utána viszont a Szegvárt fogadjuk, ami a bent maradás szempontjából nagyon fontos meccs lesz. Nem lesz egyszerű kiharcolni a bent maradást, de szeretnénk odaérni a nyolcadik helyre. Szombaton pedig szeretnénk tisztes famennyiséggel zárni a mérkőzést.

A Szuperliga állása: 1. Szeged 18 pont, 2. Zalaegerszeg 16, 3. Répcelak 12, 4. FTC 10, 5. Szentgotthárd 10, 6. Győr 8, 7. Nagymizdó 6, 8. Ajka 4, 9. Kaposvár 4, 10. Szegvár 2.