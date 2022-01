Veszprém Volley–Haladás VSE 3:0 (-12, -18, -21). Veszprém, zárt kapus, NB II.-es röplabdamérkőzés, vezette: Szalai P., Barabás B. Haladás: Zoltán, Marton, Németh-Takács, Németh, Sajben, Horváth. Csere: Katona, Fatér, Héjj, Polgár, Bóta, Varga, Ragasits. Edző: Mucsi Péter.

A győzelemre jóval esélyesebb Veszprém nem okozott csalódást. Több szombathelyi játékos is csak most tért vissza a Covidból, így érthető módon messze nincs még százszázalékos állapotban a Haladás. Ennek ellenére azonban nem adta olcsón a bőrét a zöld-fehér alakulat, amely tudásban, magasságban és a játék több elemében is alulmaradt a veszprémiekkel szemben. Mucsi Péter szerint ennek a találkozónak akkor is a házigazda lett volna az esélyese, ha a vasiak teljesen egészségesek.

Ettől függetlenül miden pályára lépő Haladás-játékos megtette a tőle telhetőt, de ez most ennyire volt elég. Mucsi Péter lányai előtt dolgos hétköznapok állnak, hiszen pénteken a Palotával, szombaton pedig a Zalaegerszeggel meccselnek. Előbbi dönti majd el, hogyan alakul a felsőház. A zalaiak elleni találkozót mindenképpen illik megnyernie a HVSE-nek. Múlt szerdán négyen is pozitív tesztet produkáltak a SZoESE női röpicsapatából, és mivel a többiek kontaktba kerültek velük, automatikusan hét napra karanténba került az együttes. Így aztán ugrott a hétvégi mérkőzés, amelyet a szövetség döntése értelmében 3:0-val az ajkai Röpisuli nyert – mivel nem lehet már találkozót halasztani. Bodzer Attila a nehéz helyzet ellenére abban bízik, hogy tanítványai az utolsó győri meccsükre ki tudnak állni.