Németh Milán az ősszel lejátszott húsz bajnokiból 18 alkalommal kezdőként lépett pályára, és védő létére két gólt is szerzett – a Szeged ellen szerzett távoli, győztes bombagólját azóta is emlegetik a szurkolók. Ráadásul a rutinos, 33 éves védőt nyáron a játékostársak a Szombathelyi Haladás csapatkapitányává választották.

– Nagyon motivál, hogy a Haladás csapatkapitánya lehetek, úgy érzem, ennyi idős koromra megértem erre a megtisztelő titulusra – szükségem is volt erre az impulzusra, pluszmotivációra – mondta Németh Milán. – Amellett, hogy büszke vagyok arra, hogy helyiként a Haladásban futballozhatok, a csapatkapitánysággal egy álmom vált valóra. Mind a játékostársak, mind pedig a szakmai stáb részéről pozitívak a visszajelzések, emellett a pályán nyújtott teljesítményemen is lendített a kapitányság. Sok fiatal játékos van a keretben, úgy érzem, megtaláltam velük a közös hangot, tudok rájuk hatni. Csapatunk sikerének fő titka, hogy mindenki egy irányba húzza azt a bizonyos szekeret. Pályafutásom során több csapatban is szerepeltem, sok játékossal futballoztam együtt, de ilyen összetartó közösség, mint a mostani Haladás, sehol sem volt. Kiváló az összhang a játékosok és a stáb között is. Nincs egyénieskedés, mindenkinek a csapat a legfontosabb. Mi, rutinos játékosok segítjük a fiatalokat, ugyanakkor ez fordítva is működik: ha valamire szükségünk van, a fiatalok is segítenek nekünk.

Noha közel 150 NB I.-es meccsem van, szívesen odamegyek bármelyik fiatalhoz, ha szüksége van a tanácsomra. Nyáron ilyen szempontból is nagyon jól el lett találva a keret összetétele, ráadásul most Lencse László érkeztével tovább erősödtünk. Habár még csak rövid ideje dolgozik velünk Laci, az már kiderült, hogy nem levezetni érkezett, beleállt a munkába, rutinja, gólérzékenysége óriási segítség lehet. A Haladás a negyedik helyről, négy pontra a feljutást jelentő második pozíciótól várja a tavaszi folytatást.

– Számomra nincs olyan, hogy lehetetlen – szögezte le Németh. – Csakúgy, mint a többiek, én is a legtöbbet akarom kihozni az előttünk álló hónapokból. Kiélezett bajnokságra számítok, fontos, hogy a hazai meccseket húzzuk be. A riválisokkal Szombathelyen játszunk, ezért életbevágó, hogy a rangadókon jól szerepeljünk. Szurkolóink eddig is nagy segítséget jelentettek, számítunk rájuk tavasszal – velük együtt minden sikerülhet!