A Bereki Bárkás Egylet Egyesület több tíz éves álma vált valóra 2016-ban, amikor tagjai létrehozták a Rábán kajak- kenu szakosztályukat. A gyerekek érdeklődését ugyan felkeltette az újdonság, edzőknek azonban híján volt még ekkor a szakosztály. A projekt sikerességéért szívvel-lélekkel küzdő Varga Gábor István és Király Ferenc is elvégzett a Testnevelési Egyetemen egy OKJ-s középfokú edzői tanfolyamot. Így már a sportág szeretetén túl papírjuk is volt arról, hogy edzésmunkát végezhetnek. A fejlődés következő lépcsőfokaként Varga Gábor Istvánéknak sikerült mentorokat szerezniük, köztük megnyerték Németh Szabolcs ifjúsági világbajnokot, aki a felnőtt-vb-n harmadik helyet szerzett. Vele és a dunavarsányi vízitúrás kenusokkal is szoros a szakmai kapcsolata a körmendi szakosztálynak.

– Évről évre lépegetünk előre – fogalmazott Varga Gábor István egyesületi elnök. – Meg kellett találnunk azokat a gyerekeket, akik ebbe az új dologba belevágnak. Tavasztól késő őszig a vízen hajózunk nagyon-nagyon borulékony eszközökkel. A kenu sajátossága, hogy 40 centiméter széles hajókban eveznek térden állva, és egy oldalról kell irányítani a hajót a lehető leggyorsabban. Sok évbe telik, mire valaki eléri azt a szintet, hogy gyorsan tud kenuzni. Olyan kitartást, motivációt és türelmet igényel, ami csak kevesekben van meg. Egyelőre csak kenut oktatunk, egészen addig, amíg ki nem épül egy stabil bázisunk a Rábán.

Eleinte kisebb vidéki versenyeken, majd magyar bajnokikon is indultak az egylet kenusai. A több mint 150 hazai szakosztály rangsorában a körmendi a 80-90. hely környékére tehető. A Magyar Kajak- kenu Szövetség régiós felosztása alapján északnyugaton Vas, Győr-Moson, Veszprém és Fejér megye kajakosai és kenusai mérik össze tudásukat a régiós versenyeken. A körmendi szakosztálynak tavaly 30 igazolt versenyzője volt.

– Idei versenyeink közül kiemelkedett a győri 16 kilométeres maraton challenge, ahol Szalai Benjámin egyesben, illetve párosban Cheban Levente Kirill-lel is harmadik helyezést ért el – tájékoztatott Varga Gábor István. – Feltétlenül említést érdemel a TC4-es vegyes, U10-U12-es gyerekeknek a 2000 méteres kenuverseny is, ahol Hamana Réka, Honfi Réka, Korona Panka és Honfi Levente négyszemélyes túrakenuval ért el kiváló eredményt. A TC4 U8-U9-es vegyes előkészítős verseny során a Radnai Zalán, Molnár Csenge, Molnár Kende, Herceg Kornél kvartett teljesítette a legfőbb célt, azaz borulás nélkül evezték le a távot.

2022-re kettős célt tűztek ki maguk elé a bárkások: szeretnének a lehető legtöbb versenyen elindulni, valamint bíznak abban, hogy tehetséges kenusaik között lesz olyan, akit beválogatnak az U15-ös nemzeti csapatba.