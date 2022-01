A hazaiak ezúttal bővebb kerettel vették fel a harcot: Váradi és Perl is visszatért a csapatba, mindketten a kispadon kezdtek. Az éllovas fogadta a sereghajtót, egyértelműen a házigazda számított az összecsapás esélyesének.



Óvatos játékkal nyitottak, a felek, szerényen, felváltva csorogtak a pontok (3. perc: 3-3) – akadt hiba mind a két oldalon. Nem bírt felpörögni a Falco, nem tudta leszakítani ellenfelét. Meg is elégelte a látottakat Konakov mester, és időt kért (7. perc: 9-11). Próbált gyorsabb játékra váltani a házigazda, de nem tudta magához ragadni az irányítást – akadozott a támadójátéka. Sőt, a hazaiak hibájából élő, több gyors leindítást vezető, rengeteg büntetőt dobó ZTE néhány ponttal meglépett. Végül döntetlennel ért véget az első negyed (16-16). A második játékrészt viszont nagyobb lendülettel nyitotta a házigazda. Ráadásul Verasztó, majd az ezúttal is roppant ponterős Perl is triplát jegyzett. Időt kellett kérni a zalai oldalon (13. perc: 25-18). De a Falco ekkor már beindult, nem lassított, Benke is betalált távolról – tíz pontra hízott a különbség (14. perc: 33-23). Az újabb időkérés után rendezte sorait, elsősorban a védekezését a ZTE, kezdett zárkózni. De a Falco visszaverte ellenfele rohamait, nyolc pontos vezetéssel vonulhatott nagyszünetre (20. perc: 44-36).



Fordulás után Clark látványos zsákolása ugrasztotta talpra a nézőket – maradt az irányítás a Falcónál. Jól védekezett, gyors támadásokat vezetett a házigazda, és egyre növelte az előnyét (26. perc: 55-40). Ám használt a zalai időkérés, ismét ellenfele nyomába eredt a ZTE. A zalaegerszegi rohamokat szombathelyi időkérés akasztotta meg (28. perc: 57-49). Majd nagy küzdelemben verte vissza ellenfele felzárkózási kísérletét a házigazda (30. perc: 63-56). De meccsben maradt a ZTE. Aztán Váradi perce következtek, aki alaposan megszórta magát. Clark triplája után pedig helyreállt a rend, ismét stabil hazai előnyt mutatott az eredményjelző (33. perc: 74-62). A ZTE rohant az eredmény után, kétségbeesetten dobált – de már nem volt visszaút a vendég számára (36. perc: 82-62). Korán véget ért a meccs.