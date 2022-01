Egis Körmend - DEAC-Tungsram 89-73 (18-16, 25-9, 24-28, 22-20). Körmend, 1900 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi T., Tóth C., Nagy V.

Körmend: Stokes 7, White 14/3, Martinez 4, Ferencz 12/3, Gordon 14. Csere: Takács 6, Savic 17/9, Henry 13, Herczeg 2. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

DEAC: Kerpel-Fronius 3/3, Thames 14/6, Drenovac 10, Tóth 13, Kovács. Csere: Valerio 4/3, Aska 17, Hagins 9/6, Dzeletovic -, Polyák 3/3. Edző: Jorgos Vovoras.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 4-4. 5. perc: 8-6. 7. perc: 12-10. 9. perc: 14-14. 11. perc: 20-16. 13. perc: 27-17. 15. perc: 29-19. 18. perc: 35-23. 22. perc: 50-25. 25. perc: 57-33. 27. perc: 62-39. 29. perc: 65-45. 31. perc: 67-56. 33. perc: 71-56. 35. perc: 74-59. 38. perc: 82-70.

Kipontozódott: Savic (32. perc), Aska (35. p.), Stokes (35. p.).

Visszatért, így Antonisz Konsztantinidesz vezetőedzővel a fedélzeten várhatta a szombat esti rangadót az Egis Körmend alakulata. A vasi piros-feketék és a Debrecen is sorozatban két elveszített mérkőzést követően várta a Rába-parti összecsapást, amelyen az egyik gárda rossz szériája biztosan véget ér. A kérdés csak az volt, melyik csapaté. A házigazda dolgát nehezítette, hogy két fontos játékosára, Krivacevicre és Durázira sem számíthatott.

A találkozót a vendégek kezdték jobban (1-4), viszont hamar egyenlíteni tudott a Körmend, sőt Martinez pontjaival a negyedik percben négy egységgel tudott ellépni a hajdúságiaktól (8-4). Nem sokkal később ismét egálra állt a rangadó, Drenovac közelijével 8-8-ra módosult az állás. Az újabb fordulópontot a kilencedik perc hozta meg, ugyanis újra a DEAC-nál volt az előny Aska duplájával. A játékrész végén mégis a Körmend lehetett nyugodtabb, ugyanis két ponttal ismét a vendégek előtt járt (18-16).

A folytatásban a koncentráltabban játszó vasiak a 14. percre 10 pontos előnybe kerültek (27-17). Jelentős különbség a büntetőkben mutatkozott, ugyanis a házigazda a meccs ezen szakaszáig 12-szer próbálkozhatott, amiből kilenc be is akadt, míg a Debrecen csak hatszor, és ötször volt eredményes. Vovoras mester hiába próbálta időkéréssel gatyába rázni együttesét, a DEAC 10 pontos hátránya nem olvadt. Sőt, a csapatok közti differencia a félidő végére még inkább megnőtt, 18 pontos hazai előnyről jöhetett a második félidő (43-25). 20 percet követően körmendi oldalon nyolcan voltak eredményesek, míg a Debrecenből csak ötren találtak be. A találkozó addigi legponterősebb játékosa az a Stefan Savic volt a maga 13 pontjával, aki az elmúlt hetekben alaposan megküzdött az elemekkel, nem volt élete formájában.

Szünet után Savic ott folytatta, ahol korábban abbahagyta - harmadik triplájával átlépték a piros-feketék a 20 pontos határt, amit Stokes és White is megfejelt egy-egy duplával (50-25). Vovoras ismét maga köré gyűjtötte csapatát, sokkolta a DEAC-ot az erős körmendi kezdés. Az MTE-expressz nem lassított, rendkívül magabiztosan és koncentráltan őrizte tetemes előnyét úgy, hogy Durázi és Krivacevic hiányában több rotációs lehetősége volt a hajdúsági gárdának, amivel nem tudott élni. Védekezésükkel gyakorlatilag ezüst tálcán kínálták fel a hazaiaknak a ponszerzési lehetőségeket, amivel kíméletlenül élt a Rába-parti alakulat. Az játékrész utolsó másodperceiben egy 8-0-ás rohammal próbálta életben tartani győzelmi reményeit a DEAC. Kerpel-Fronius és Hagins is a triplavonal mögül volt eredményes, majd Drenovac közelije is a gyűrűben landolt, amire Gordon reagált egy duplával (67-53).

A végjáték legelejére a 20 pontos hazai előny kilencre olvadt, Hagins büntetőivel 67-56-ra zárkózott a Debrecen. Szerencsére időben ébredt az MTE, amely megrázva magát White vezérletével újra 16 pontosra tornászta a különbséget (74-58). A 32. percben Savic kapott technikait, ezzel kis is pontozódott, így elveszítette egyik kulcsemberét a Körmend - tombolt a publikum a játékvezetők ellen tüntetve. Újabb három perc elteltével már Aska és Stokes sem volt a pályán, utóbbi majdnem röhögőgörcsöt kapott, amikor neki is technikait ítélték a bírák. A hektikus, feszültséggel teli hajrában már nem tudott újabb lendületet vinni játékába a DEAC, az MTE pedig okos, higgadt kosárlabdázással végül biztosan, 16 egységgel megelőzve a Debrecent megnyerte a rangadót.