A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület hetedik alkalommal rendezte meg az Edzőküzdelmi Napot. A hagyományos, népszerű erőpróbára az ország minden részéről érkeztek ökölvívók, sőt a környező országokból is neveztek. A sportolók versenykörülmények között vívhattak felkészülési mérkőzéseket egymással. Idén is rendkívül népes mezőny jött össze: négy ország 25 egyesületének 137 ökölvívója vett részt a rendezvényen. A három ringben összesen 66 mérkőzés zajlott – utánpótlástól az elit korcsoportig, női és férfi kategóriában egyaránt rendeztek összecsapásokat.

– Kivétel nélkül minden korcsoportban akadtak parázs mérkőzések, számos válogatott kerettag is a résztvevők között volt – mondta Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője. – Az ökölvívók nagyot küzdöttek, valóban versenyhangulat uralkodott a teremben. A párosításban szereplő mérkőzéseken kívül biztosítottunk pluszlehetőséget a versenyzők számára, hogy spontán sparringon is összemérhessék tudásukat, felkészültségüket akár több rivális ellen is. Többen két-három mérkőzést is bevállaltak. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen népszerű az Edzőküzdelmi Napunk. Annak idején azért is álmodtuk meg ezt az egészet, mert rögtön az év elején több fontos verseny előtt állnak az ökölvívók, amelyre változatosabb felkészülést biztosít egy ilyen jellegű rendezvény, és az alapozásból érkezve mindenki felmérheti, hogy hol tart a munkában. Emellett a kezdő versenyzők is tesztelhetik tudásukat, tapasztalatot szerezhetnek a számukra ismeretlen ellenfelekkel szemben. Egyesületünk egyébként 12 fővel vett részt a versenyen, sajnos heten sérülés vagy betegség miatt nem tudtak ringbe lépni. Bízunk benne, hogy jövőre is hasonlóan jól indíthatjuk az évet.

A Fitt-Box csapatát érintő hír, hogy Hámori Luca (felnőtt, 63 kg) mellett Németh Dóra (serdülő, 51 kg), Rába Noémi (junior, 52 kg) és Reseterics Fanni (ifjúsági, 60 kg) is meghívót kapott a női válogatott keretébe.