A vasi piros-feketék győzelmi sorozata immár öt mérkőzés óta tart, de a Tisza-parton mindenkire nehéz meccs vár. Jó példa erre a szolnoki alakulat, amely a két ünnep között csúnyán kikapott (81-57) a Simándi-csapattól.

A mérkőzés elején a Szedeák ragadta magához a kezdeményezést, Persons kosarára White válaszolt, majd zsinórban négy pontot termelt és ezzel kissé el is lépett a Szeged (6-2). A negyed derekán Gordon Hunttal a nyakán volt eredményes, majd a büntetőt is értékesítette, ezzel ismét egál volt a meccs (8-8). Fordítaniuk azonban nem sikerült a Rába-partiaknak, akik a kilencedik percben már 10 ponttal voltak lemaradva vendéglátóiktól (20-10). Közelről, távolról, de még büntetőből sem találtak be a vasiak, akik 30 százalékos hatékonysággal dobtak, szemben a szegediek 66 százalékával. Az utolsó másodpercekben White büntetőzhetett, de csak az egyik akadt be, így 20-11-gyel zárult az első etap.

A folytatásban megkezdte a felzárkózást a Körmend, amely a korábbiakhoz képest egészen más arcát mutatta. Négy perc elteltével nemcsak beérték ellenfelüket a piros-feketék, hanem Durázi triplájával először sikerült vezetéshez jutniuk (22-23). Alston sikeres középtávolijával ugyan pár másodperc erejéig ismét a Szegednél volt az előny, de a következő percek a Körmendről szóltak, akik pillanatok alatt elléptek nyolc egységgel (24-32). A Simándi-csapat azonban időben ébredt, a 19. percben 32-34 -es állásnál Konsztantinidesz mesternek kellett időt kérnie. A fejmosás sikeresnek bizonyult, mert az első félidő 38-32-es vendég vezetéssel zárult.

Szünet után Ferencz középtávolijával, majd Stokes hárompontosával már 11 ponttal mentek a Rába-partiak (32-43). Hat perc elteltével ismét nagyot fordult a világ, mert nemcsak visszajött a meccsbe a Szeged, hanem a vezetést is átvette Cook közelijével (49-48). A negyed hajrája a vasiaknak sikerült jobban, amiben nagy szerepe volt Whitenak és Henrynek, így 54-59-ről jöhetett a végjáték.

Krivacevic és Savic dupláival ismét kezdett elnyúlni a Körmend (54-63) és úgy tűnt, nem tud váltani a házigazda. Hat pontnál közelebb (61-67) nem tudott férkőzni a Szeged a vendégekhez, akiknél Durázi a lehető legjobbkor süllyesztett el ismét egy triplát (61-70). A kezdeti nehézségeken felülkerekedő piros-feketék magabiztosan, 10 pont körüli előnnyel uralták a hátralévő perceket és végül 82-70-re nyerték meg zsinórban hatodik mérkőzésüket.

Jegyzőkönyv

Naturtex-SZTE-Szedeák–Egis Körmend 70-82 (20-11, 12-27, 22-21, 16-23)

Szeged, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch P. Á., Fodor A., Lengyel Á. J.

Szeged: Persons 18/6, Cook 18, Szatmári 2, Hunt 4, Bognár 13/3. Csere: Alston 8, Polányi –, Balogh 2, Keller 5/3. Edző: Simándi Árpád.

Körmend: Stokes 20/12, White 27/12, Takács –, Savic 3, Gordon 7. Csere: Durázi 8/6, Krivacevic 3, Kiss 2, Ferencz 6, Henry 6. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6-4. 7. perc: 12-10. 9. perc: 20-10. 13. perc: 22-17. 15. perc: 24-23. 18. perc: 28-34. 22. perc: 32-40. 25. perc: 42-46. 27. perc: 52-50. 31. perc: 54-61. 33. perc: 55-63. 35. perc: 57-64. 38. perc: 64-76.

Kipontozódott: Durázi (38. perc).