A kezdősípszót követően nekiesett ellenfelének az SZKKA és a hatodik percben már 4-0-ra vezettek Gorilszkáék. Pál Tamara próbált riadót fújni az MTK (4-1), nem sok sikerrel, mert a 12. percre Szekerczés és Stosic találataival már hattal ment a Szombathely (9-3). Tomasevic ihletett formában védett, elől és hátul is rendkívül összeszedetten játszott a házigazda. Rengeteg labdát elszórt a széteső kézilabdát produkáló MTK. A 22. percben már nyolc góllal járt előbbre ellenfelénél az SZKKA (14-6). Vida Gergő hiába próbálta forgatni csapatát, semmi sem működött. A Tomasevic helyére beálló Balog is hamar letette névjegyét a kapuban bravúros védéseivel. Meggyőző játékának köszönhetően 18-12-re vezetett az első félidő végén a vasi alakulat.



Térfélcserét követően nagy lehetőséghez jutott a vasi együttes, ugyanis Szabót és Mazák-Némethet is leküldték két percre a pályáról, az SZKKA azonban nem tudott élni emberelőnyös helyzetével. A 42. percre visszaállt a csapatok közti nyolcgólos differencia, zsinórban háromszor talált be a Szombathely, míg az MTK ágyúi hosszú percekre besültek (25-17). A vendégek ezt követően hatalmas hajrába kezdtek és az 54. percben Pál találatával előbb egalizáltak, majd Bujdosó-Gerháth révén a vezetést is átvették (29-30). A semmiből jöttek vissza a kék-fehérek, akiknél a végjátékra mindenki feljavult. Az utolsó másodpercekben a döntetlenért futott az SZKKA, de hetest hibázott két másodperccel a vége előtt, így egészen elképesztő módon kikapott.