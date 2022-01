Kora tavaszias időjárás fogadta a Sugár úti Atlétikai Centrumban megjelent atlétákat.

– Négyhetes felkészülési ciklusunk legnehezebb hetén vagyunk túl, ennek ellenére jól dobtak a gyerekek – értékelt a versenyt követően Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – A felnőttek közül is nagyon sokan jól teljesítettek, jobb eredményt elérve, mint korábban bármikor. Halász Bence, Varga Donát, Doma Benedek és Gyurátz Réka is nehézkalapáccsal ért el szép eredményeket. Varga Donáttal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy tavaly már 72 méter fölé jutott, most pedig kezdésként már a 70 métert ostromolta. De Németh Zsanett és Rajczi Bianka is nagyon jól indították az évet, biztató teljesítményt nyújtva 2022 első megmérettetésén. Külön örülünk annak, hogy a fiatalok szinte mindegyike egyéni csúccsal kezdett. Ha ez így folytatódik, szép év elé nézhetünk – foglalta össze a tréner. Hozzátette: a Dobó SE-hez tavaly csatlakozó Kiss Szilárd edző tanítványai is remekül helytálltak.

Eredmények. (A külön nem jelöltek a Dobó SE versenyzői.) Fiú. Újonc-serdülő. Diszkoszvetés. 0,75 kg: 1. Windisch Dávid (SZoSI) 26,70, 2. Somogyi Bálint (SZoSI) 11,21. 1 kg: 3. Zimmer Bendegúz (SZoSI) 29,86. Kalapácsvetés. 3 kg: 1. Windisch Dávid (SZoSI) 46,21, 2. Somogyi Bálint (SZoSI) 22,12. 4 kg: 2. Horváth Erik (SZoSI) 46,88, 3. Zimmer Bendegúz (SZoSI) 45,80. Nehézkalapács-vetés. 5 kg-61 cm: 1. Windisch Dávid (SZoSI) 19,36, 2. Somogyi Bálint (SZoSI) 10,31. 7,26 kg-61 cm: 2. Horváth Erik (SZoSI) 21,73, 3. Zimmer Bendegúz (SZoSI) 19,19.

Leány. Újonc-serdülő. Diszkoszvetés (0,75 kg): 1. Taba Dorka (SZoSI) 15,45, 2. Flasch Berta (SZoSI) 14, 86, 3. Lendvai Zsófia (SZoSI) 11,23. Kalapácsvetés (2 kg): 1. Flasch Berta (SZoSI) 26,67, 2. Lendvai Zsófia (SZoSI) 26,07, 3. Tánczos Boglárka (SZoSI) 22,05, 4. Taba Dorka (SZoSI) 20,58. Gyermek. Kalapácsvetés (2 kg): 1. Osztermann Gréti (SZoSI) 15,15.

Férfi. Kalapácsvetés: 1. Varga Donát 69,54, 2. Doma Benedek 67,78. Serdülő-junior. 6 kg: 1. Rajczi Balázs 52,34. Újonc-ifjúsági. 5 kg: 1. Rajczi Balázs 56,75, 3. Horváth Erik (SZoSI) 44,08. Nehézkalapács-vetés. 15,88 kg: 1. Halász Bence 22,15. 14,5 kg-61 cm: 1. Halász Bence 28,17, 2. Varga Donát 25,41, 3. Doma Benedek 25,02. 10 kg-61 cm: 1. Rajczi Balázs 22, 56. Diszkoszvetés (1,5 kg): 1. Norcen Noel 16,25.

Női. Diszkoszvetés: 2. Viszkeleti Villő 38,93, 3. Decsi Dorka 24,68. Kalapácsvetés: 1. Németh Zsanett 62,89, 2. Viszkeleti Villő 58,26, 3. Rajczi Bianka 57,38. Újonc-ifjúsági. 3 kg: 1. Viszkeleti Villő 67,77, 2. Bödei Enikő (SZoSI) 47,31, 3. Polyák Lora (SZoSI) 37,40. Nehéz­kalapács-vetés. 7,26 kg-61 cm: 1. Gyurátz Réka 29,38, 2. Németh Zsanett 27,18, 3. Rajczi Bianka 23,34.