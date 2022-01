A múlt héten hétfőtől csütörtökig zajlott a hagyományos, népszerű Szilveszter Kupa kispályás labdarúgótorna – mind a négy nap küzdelmeinek a Haladás Sportkomplexum adott otthont. Három kategóriában összesen 36 csapat nevezett. December 30.-án telt ház előtt, remek hangulatban ért véget a torna.

35. Szilveszter Kupa, végeredmény, nők: 1. ELIT-TA (Császár Hanna, Császár flóra, Török Patrícia, Nemes Vivien, Beimli Kata, Nyári virág, Jelenics Brigitta, Hannig Viktória, Bódi Barbara, Melus Bianka, Grubics Daniella), 2. Bagolyvár Pizzéria Celldömölk (Zsömlye Viktória, Kovács Enikő, Kiss Emília, Rába Andrea, Nagy Bianka, Buzás Vivien, Diósi-Gelesits Réka, Söptei Vivien, Peresznyák Dia, Regőci Boglárka, Tóth Alexandr), 3. PELC-Nyárád (Vecseri Krisztina, Tolner Anita, Schmera Emília, Kovács Gréta, Buzdor Délia, Várhelyi Barbara, Rusha Barbara, Kilinkó Nóra, Major Brigitta, Kránicz Katalin), 4. Csepreg SE (Varga Nikolett, Pócza Krisztina, Hódosi Barbara, Hódosi Zsuzsanna, Hódosi Klaudia, Bozzay Eszter, Balhási Boglárka, Péntek Regina, Szakály Olívia Katalin, Bálint-Jagadics Renáta, Molnár Ramóna).

Különdíjak, gólkirály: Beimli Kata (ELIT-TA). Legjobb kapus: Kiss Emília (Bagolyvár Pizzéria Celldömölk). Legjobb mezőnyjátékos: Buzdor Délia (PELC-Nyárád).

Öregfiúk: 1. Don Pepito (Táncsics András, Horváth Róbert, Szuh Ferenc, Kaj András, Bánfalvi Zsolt, Somfalvi Péter, Németh Zoltán, Sipos Norbert, Koronczai Roland, Németh Szabolcs, Gyurcsányi Zsolt, Táncsics Péter), 2. Falcold (Petrovics János, Vidóczi József, Catomio János, Steiner Zsolt, Varga László, Kosztolánczi Richárd, Vanek Rudolf, Vajda László, Subicz Gábor, Fazekas Balázs, Jáger László), 3. Május 1. Étterem (Tóth Péter, Rajos Attila, Varga Attila, Varga Roland, Neczpál Gábor, Sánta Roland, Rajos Gábor, Takács Csaba, Halmos Máté, Halmosi Péter, Seper Ákos, Sipos Gábor), 4. Lakoma Étterem (Horváth Attila, Pungor Norbert, Csordás László, Németh József, Takács Jácint, Mészáros Zoltán, Palkovits Péter, Szalai Zsolt, Berta Roland, Fenyő Miklós).

Különdíjak, gólkirály: Csordás László (Lakoma Étterem). Legjobb kapus: Petrovics János (Falcold). Legjobb mezőnyjátékos: Szuh Ferenc (Don Pepito).

Nyílt amatőr: 1. M-Flex (Kiss Ádám, Szántó Roland, Doktorics Áron, Horváth Krisztofer, Holzmann Patrik, Gugcsó Benjamin, Kiss Bence, Lempeg Olivér), 2, FC Buntstift (Lévay Gergely, Nagy Levente, Steiner Márk, Kun Benjamin, Nagy Martin, Imre János, Halmai Ramon, Halmos Máté, Steiner Christofer, Imre Balázs, Horváth Detre, Kozmor Ákos), 3. Petrovics Apartmanház (Petrovics János, Savanyó Gábor, Sándor Tamás, Németh Gergő, Szandi Gábor, Harsányi Barnabás, Schimmer Zoltán, Abért Márk, Pántos András, Horváth Márton, Hajas Attila, Németh Zoltán), 4. Futer Tűzifa (Sánta Roland, Bolla László, Nagy Richárd, Bontó Marcell, Kuti András, Németh Milán, Enyingi Márk, Manganelli Attila, Manganelli Zsolt, Németh Balázs, Marsai Máté).

Különdíjak, gólkirályok: Gecse Bálin (Colonia), Dezamits Dominik (Future Stars). Legjobb kapus: Lévay Gergely (FC Buntstift). Legjobb mezőnyjátékos: Gugcsó Benjámin (M-Flex).

– Tavaly sajnos a járvány miatt elmaradt a Szilveszter Kupa, ami nekünk szervezőknek, valamint a kispályás futballt kedvelők népes táborának is nagyon fájt – mondta Gerencsér Tibor, a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség vezetője. – Nagy örömmel fogtunk bele a 2021-es torna megszervezésének – végül sikerült összehozni a rendezvényt. El tudtam volna képzelni nagyobb létszámot is, de munkanapra estek a meccsek, a járvány még mindig nehézséget okoz, így azért elégedett vagyok a 36 csapatos létszámmal. A Haladás Sportkomplexum remek házigazdának bizonyult – gördülékeny volt a szervezés. A csapatok hozzáállását jelzi, hogy egyetlen végleges kiállítás sem történt a négy nap alatt. Kiemelt figyelemmel követtem a játékvezetőink – Boda György, Mónos János, Bereczki Csaba, Kiss Csaba, Egyed Tibor, Vámos Lehel – ténykedését, és örömmel állapítottam meg, hogy minőségi munkát végeztek – a csapatok részéről is pozitív visszajelzéseket kaptunk. Amikor 36 évvel ezelőtt Lovasi Andrással megszerveztük az első Szilveszter Kupát, még nem sejtettük, hogy egy ilyen időt álló tornának alapozunk meg – büszke vagyok, hogy már a 35. tornát tudhatjuk magunk mögött. És természetesen szeretnénk a 36. Szilveszter Kupát is megrendezni. Köszönöm mindenkinek, aki egy kicsit is segítette, ki kell emelnem a város támogatását, Szerdahelyi Jánosnak, Vargyas Miklósnak, Török Sándornak és Táncsics András pedig külön köszönet jár.

Petrovics Jánost nem kell bemutatni a Szilveszter Kupa közösségének. A veterán – ám örökifjú – kapus régi, visszatérő vendége a tornának. Idén a Falcold tagjaként ezüstérmet nyert az öregfiúk mezőnyében, és kiérdemelte a legjobb kapusnak járó különdíjat, a nyílt amatőr mezőnyben pedig bronzéremig jutott a Pertovics Apartmanház hálóját őrizve.

– Nagyon jól éreztem magam a Szilveszter Kupán, sportszerű ellenfelek ellen, tökéletes körülmény között játszhattam, rendben volt a szervezés – jelezte Petrovics János. – Két napon voltam érdekelt a csapataimmal, kiszámoltam, több mint 300 percet védtem – ami természetesen nem esett nehezemre. Nekem szenvedélyem a futball. Fiatalabb koromban ingáztam Ausztria és a megyei I. osztály között, de már évek óta megyei II. osztályban, Győr-Moson-Sopron megyében védek. Nagyon szeretek kispályázni, minden télen „beköltözünk” terembe a baráti körömmel. A csapatunkkal, a Petrovics Apartmanházzal pedig több tornán is részt veszünk – de a csúcs mindig a Szilveszter Kupa, egyetlen más ilyen jellegű vasi rendezvénynek sincs ekkora presztízse. Már nem is emlékszem az első Szilveszter Kupámra, még a régi Haladás munkacsarnokban futballoztunk – azóta sokat javultak a körülmények. A Petrovics Apartmanház egy baráti csapat, régóta együtt futballozunk – együtt öregedtünk meg. Rendre ott vagyunk a legjobbak között, de sajnos a tornát soha nem sikerült megnyernünk – de nem bánkódom emiatt. A legtöbbünk már csak hobbi szinten futballozik, nincs igazán edzésben – ennek megfelelően tökéletes eredmény a mostani bronzérem! Az öregfiúk között is örömmel játszom, ebben a korosztályban is vannak remek futballisták, kiváló csapatok – sőt! Pedig nem gondoltam volna, hogy egyszer én is „beérek” az öregfiúk közé... Még szeretnék részt venni még sok Szilveszter Kupán!

A nyílt mezőny küzdelmeit az M-Flex gárdája nyerte meg – amely első alkalommal diadalmaskodott a Szilveszter Kupán. A csapat végi kiegyensúlyozottan teljesített, sok futással, gólerős, szervezett futballal, igazi csapatjátékkal diadalmaskodott.

– A csapat gerince már régebb óta együtt futballozott, de ilyen felállásban még soha nem léptünk pályára – árulta el Kiss Bence csapatvezető, nem mellesleg az NB II.-es Haladás futballistája. – Nem titkoltan azzal a céllal szedtem össze a társaságot, hogy megnyerjük a tornát. Végül sikerült, de nem volt egyszerű, jó csapatokkal kellett megmérkőznünk – a legerősebb ellenfelünk egyértelműen a címvédő Buntstift volt a döntőben. Élveztük a futballt, szerintem jól is játszottunk, megérdemelten nyertünk. Három cserével indultunk neki a tornának, az utolsó napra már csak két cserénk maradt, de nem volt gond az erőnléttel. Szeretném együtt tartani a csapatot, de nem tudom, hogy mit hoz a jövő – a mezt mindenesetre mindenki hazavitte magával, ami azért jó jel. Imádok kispályázni, szeretem a Szilveszter Kupát, a korábbi években például a Futer Tűzifa színeiben játszottam.