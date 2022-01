A második fogadta az elsőt, a tavalyi ezüstérmes a címvédőt - ennél nagyobb rangadót nehéz összehozni.

Kapkodó játékkal, eladott labdákkal, kihagyott helyzetekkel kezdett a Falco. A Szolnok játéka is akadozott, de jobban használta ki a helyzeteit (4. perc: 6-2). Somogyi zsinórban dobott két triplája nagyon kellett. Majd Kovács Benedek is betalált távolról - fordított a Falco (7. perc: 9-11). Meg is nyugodott a szombathelyi csapat, átvette az irányítást, időt kellett kérni hazai oldalon (8. perc: 11-179). Visszatérve a pályára Somogyi őrizte nagyszerű formáját, szorgalmasan gyűjtögette a pontokat. Végül nyolc ponttal nyerte meg az első etapot a Falco. Clark, majd Somogyi is betalált távolról - parádésan dobott a szombathelyi gárda (11. perc: 17-29). A remek dobóformához ráadásul nagyszerű védekezés társult. Büntetőkkel araszolt a házigazda - amely közben azért rendezte a védekezését, és befékezte ellenfelét. Időt is kért Konakov mester, és használtak a tanácsai. Benke, majd a nagyot játszó Kovács triplája után 11 pontra lépett meg a Falco (16. perc: 24-35). Elkapta a fonalat a sárga-fekete gárda, erős tempót diktált, űzte, hajtotta ellenfelét - nehezen tartott a lépést az Olaj (18. perc: 24-41). Nagyon kellett a nagyszünetet jelző sípszó a Szolnoknak - kereken 20 pontos előnye birtokában vonulhatott pihenőre a vasi alakulat (20. perc: 28-48).

Elkeseredett rohamokkal, és 4-0-val nyitotta a második félidőt a Szolnok. Váradi begyötört egy duplát, de nem sikerült belassítani a házigazdát. Amikor a szombathelyi kispad időt kért, már csak 11 pont volt a különbség (23. perc: 39-50). De jött újabb négy pont az Olajtól (43-50). Kőkeményen, kellemetlen stílusban játszott a házigazda - és egyre közelített (27. perc: 47-52). Nehezen talált gyűrűbe a Falco, ekkor nem jöttek a triplák sem. Érezhetően hullámvölgybe került a vendég. Váltott pontokkal közelített az etap hajrája, de kezdett magára találni a szombathelyi gárda. Végül hét pontot őrzött meg félidei 20 pontjából (30. perc: 53-60). A záró játékrész elejét ismét megnyomta az Olaj. Ráadásul Golomán korán, már a 32. percben kipontozódott. Büntetőkkel próbálta életben tartani győzelmi reményeit a Falco. Somogyi kritikus pillanatban talált be távolról, majd Benke dobott triplát - ismét tíz pontra lépett el a Falco (35. perc: 59-69). Időt kért a Szolnok. Hiába, mert Benke két triplával hűtötte le a hazai kedélyeket (38. perc: 68-77). És innen már nem volt visszaút a Szolnok számára. A közvetlen hajrát rutinos csapat módjára hozta le a Falco, és 15 ponttal győzte le legfőbb riválisát idegenben!

Szolnoki Olajbányász - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 69-84 (15-23, 13-25, 25-12, 16-24)

Szolnok, 2500 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi P., Papp P., Frányó P.

Szolnok: Pongó 3/3, Solano 12/6, Cummings 10/3, Subotic 8, Taiwo 2. Csere: Badzim 6, Pallai -, Cakarun 21, Zsíros -, Kovács P. -, Rudner 7/6. Edző: Gasper Potocnik.

Falco: Váradi 2, Somogyi 22/15, Benke 21/15, Golomán 2, Keller 8. Csere: Perl 9, Barac 1, Kovács B. 11/9, Clark 8/6. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6-2. 8. perc: 11-17. 11. perc: 17-29. 16. perc: 24-35. 18. perc: 24-41. 20. perc: 28-48. 23. perc: 39-50. 25. perc: 43-50. 30. perc: 53-60. 33. perc: 57-60. 35. perc: 59-69. 38. perc: 68-77.

Kipontozódott: Golomán (32.).

Rudner Gábor: - Sokadjára kezdjük úgy a meccset, hogy az eső félidőben 15-20 pont előnyt adunk az ellenfélnek - ezt egy Falco-szintű csapat ellen nem tehetjük meg. A második félidőre úgy jöttünk ki a pályára, hogy mindent megteszünk a felzárkózás érdekében, vissza is jöttünk a meccsbe, ám a vezetést nem tudtuk átvenni - a kritikus pillanatokból rendre ellenfelünk jött ki jobban. De a Falco jól játszott, jól is dobott, ezért megnyerte a meccset.

Somogyi Ádám: - Két vereség után érkeztünk Szolnokra, mindenkinek meg akartuk mutatni, de főleg magunknak, hogy magunk mögött hagytuk a hullámvölgyet - örülök, hogy ez sikerült. Arra készültünk, hogy csapatként próbálunk nyerni, és szerintem csapatként is húztuk be a győzelmet. Tény, hogy jól dobtunk távolról, de minden nap sokat dolgozunk azért, hogy veszélyesek legyünk a triplavonalon túlról.

A 16. forduló további eredményei: Alba Fehérvár-Debrecen 80-90, Oroszlány-Kaposvár 74-83, Pécs-Nyíregyháza 93-85, ZTE-Kecskemét 77-68, Paks-Sopron 82-83, Szeged-Körmend 70-82.