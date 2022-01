Nem bánták meg, akik az elmúlt hétvégén a terepfutást választották. Azon ritka pillanatokat sikerült a nárai terepfutóverseny résztvevőinek elcsípniük, amikor fehér lepel borította a tájat. A Metex’05-Perfect Change Vasi Terepfutó Sorozat idei első állomásának résztvevői – több mint hetvenen – még hóesésben rajtolhattak, a 21 kilométeres táv résztvevői azonban már úgy érkeztek célba, hogy a fehér hótakaró eltűnt. A tavalyi kényszerű szünet után ismét sikerült a korábbi évek terepfutói versenyeinek hangulatát megidézni: családias verseny, igényes útvonalak, gondos pályakijelölés, küzdelmek vagy kedélyes együtt futások – ezeknek mind helye volt a versenyen.

A négy kilométeres futamon elsősorban gyerekek indultak, de néhány kezdő vagy lábadozó futó is próbára tette magát. A tíz kilométer küzdelme Devecseri Bálint és Major Gábor holtversenyével zárult, a nőknél dr. Márovics Anna végzett az első helyen, de a harmadik-hetedik helyek között is nagyon szoros volt a verseny, még az utolsó száz méteren is nagy csata folyt. A 21 kilométeres mezőnyből kimagaslott Szalay Levente, az Alpokalja versenyzője, aki fölényes rajt-cél győzelmet aratott. A versenysorozat két hét múlva folytatódik, hasonló kihívásokkal. Dobogósok. Gyermek, négy kilométer.

Fiú: 1. Héra Szilárd, 2. Polgár Bátor, 3. Fodor Botond. Lány: 1. Kolman Klaudia, 2. Márk Boglárka, 3. Takács Hanna. Felnőtt, férfi: 1. Garami Árpád. Nő: 1. Takács Ildikó, 2. Kovács Smiro Lilla. Tíz kilométer. Ifi, fiú: 1. Nagy Dénes, 2. Polgár Koppány, 3. Jacsev Menyhért. Nő: 1. Horváth Zoé, 2. Molnár Fanni, 3. Knoch Janka. Felnőtt, férfi: 1. Marosi Ákos, 2. Faragó Jonathán János, 3. Kiss-Geosits Bertalan. Nő: 1. dr. Márovics Anna, 2. dr. Kiss Dorottya. Szenior, férfi: 1. Devecseri Bálint, 2. Major Gábor, 3. Fábrics Gábor. Nő: 1. Németh Beáta, 2. Varró Katalin, 3. dr. Kiss-Geosits Beatrix. 21 km, felnőtt, férfi: 1. Szalay Levente, 2. Bognár Zoltán, 3. Korca István. Szenior, férfi: 1. Korpics Attila, 2. Gábor Béla, 3. Pádár István. Nő: 1. Kosztoláncziné Kiss Judit.