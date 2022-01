A Révész Racing szombathelyi pilótája, Kiss Norbert – 2015 és 2016 után – pályafutása harmadik Európa-bajnoki címét gyűjtötte be tavaly, 11 futamgyőzelmet aratva. Teljes volt a siker, hiszen a konstruktőrök között is a magyar istálló, a Révész Racing diadalmaskodott. Október 17-én rendezték a tavalyi utolsó futamot.

– A fárasztó szezon után az év végén igyekeztem szuszszanni egyet – árulta el Kiss Norbert. – Több közönségtalálkozón, szponzori rendezvényen vettem részt – örömmel tettem eleget minden meghívásnak. December közepén Párizsban rendezték meg a Nemzetközi Automobil Szövetség, a FIA éves gáláját, amelyen az autósport legjobbjait díjazták – mint Eb-győztes én is meghívót kaptam. Az autót már novemberben szétszedtük. Elkezdtük a karbantartási munkálatokat. Most is darabokban van a nyíradonyi műhelyben. De most már a fejlesztéseken dolgozunk. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk tavaly, most azért dolgozunk, hogy ezeket a tapasztalatokat hasznosítsuk – apróságokról van szó, de sok kicsi sokra megy. A terveink szerint a kamion még gyorsabb, még erősebb, jobban vezethető lesz. Ha minden jól megy, akkor márciusban beülhetek a kamionba, és élesben tesztelhetek. Addig a szerelőké, a mérnököké a főszerep.

– A jövőm egy pillanatig nem volt kérdéses, amikor két éve elkezdtük a közös munkát a Révész Racinggal, hosszú távra szóló szerződést kötöttünk – folytatta Kiss Norbert. – Eddig jól halad a közös projekt, jönnek az eredmények. A 2022-es esztendőnek is komoly reményekkel vágunk neki: szeretnénk megvédeni az Európa-bajnoki címet! Minőségi csapatnak lehetek a tagja, remek körülmények között dolgozhatunk, joggal lehetek bizakodó a jövőt illetően. Már elkészült a 2022-es Európa-bajnokság menetrendje. Nyolc versenyhétvégét írtak ki. A sorozat május 21-én kezdődik Olaszországban, a Hungaroringen június 11-12- én versenyez a mezőny. Az Eb október 2-án ér véget.

A 2022-es kamionos Eb tervezett menetrendje, május 21-22.: Misano (Olaszország). Június 11-12.: Hungaroring (Magyarország). Július 2-3.: Slovakia Ring (Szlovákia). Július 16-17.: Nürburgring (Németország). Szeptember 3-4.: Most (Csehország). Szeptember 10-11.: Zolder (Belgium). Szeptember 24- 25.: Le Mans (Franciaország). Október 1-2.: Jarama (Spanyolország).