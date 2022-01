Stieber Zoltán 17 évesen igazolt Újpestről Angliába, az Aston Villa utánpótlásába. Felnőttként Németországban folytatta karrierjét, a Koblenz, az Aachen, a Mainz, a Fürth, a Hamburg, a Nürnberg és a Kaiserslautern színeiben öszszesen ötven élvonalbeli bajnokin lépett pályára, hat gólt szerzett. A Bundesliga II.-ben pedig 129 bajnokin 26-szor talált a kapuba. Majd kipróbálta magát az Észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS), a washingtoni DC Unitedben 44 bajnokin hatszor volt eredményes.

A válogatottban 26 meccsen lépett pályára, három gólt szerzett. Ott volt a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon – ahol emlékezetes gólt rúgott Ausztriának a 2-0-ra megnyert összecsapáson. Utoljára 2018 szeptemberében volt válogatott. 2019-ben tért haza, a ZTE játékosa lett, majd 2020 nyarán Újpestre igazolt – most pedig következik az MTK. Érdekesség, hogy a 33 éves labdarúgó a nyári Eb alatt szakkommentátorként is kipróbálta magát, az M4 Sport televízió képernyőjén bukkant fel – de úgy tűnik, egyelőre marad a futballpályán.

– Elsősorban a több játéklehetőség reményében váltottam klubot – jelezte Stieber Zoltán. – Újpesten ugyanis a vártnál kevesebbet léptem pályára. De nem volt egyszerű a klubváltás, ugyanis érzelmileg is kötődöm az Újpesthez – ahol utánpótláskorú játékosként is éveket futballoztam. Úgy terveztem, hogy Újpesten fejezem be a pályafutásomat – nem így alakult. Ugyanakkor az MTK nagyon szimpatikus klub, és nagyon korrekt ajánlattal keresett fel, éreztem, hogy kellek a csapatnak, hogy komoly szerepet szán nekem a szakmai stáb. Az is sokat nyomott a latban, hogy Márton Gábor vezetőedzővel már dolgoztam együtt Zalaegerszegen, jól ismerjük egymást.

Az MTK – az Újpesthez hasonlóan – a bennmaradásért küzd, ezért is igazolt most télen több rutinos labdarúgót. Másfél évre írtam alá, mert hiszek a bennmaradásban. Nem rossz a keret, talán a higgadtság, a rutin hiányzott eddig a társaságból – mert a fiatalok nagyon tehetségesek. Örömmel és motiváltan csatlakozom az MTKhoz. És a pályafutásom vége felé talán nekem sem ártott egy új impulzus, új kihívás. Stieber Zoltán 14 év légióskodás után tért vissza Magyarországra. – Szerencsésnek érzem magam, hogy hosszú éveket futballozhattam külföldön, különböző országokban, különböző bajnokságokban – mondta Stieber Zoltán.

– Kíváncsiságtól hajtva tértem haza. Sok pozitív csalódás ért. Az infrastruktúra sokat javult, remek pályákon, szép stadionokban, kulturált körülmények között játszhatunk. Rendben van a csapatok háttere, de kiválóak az edzőpályák, edzőközpontok is – és minden klub igyekszik odafigyelni az utánpótlásra. A színvonal javul, egyre erősebb a bajnokság, a 12 csapatos pontvadászatban nincsen könnyű meccs – persze félreértés ne essék, az európai topbajnokságoktól azért van bőven lemaradás.

És a téli időszak is nehézkes, ugyanis a fűtött pályák azért még hiányoznak. Így a téli felkészülési időszakban főleg műfüvön tréningeznek a csapatok. Az elmúlt éveket pedig a vírushelyzet tette nehézzé, nem sok csapat vállalta be az edzőtábort a fertőzésveszély miatt. Nem bántam, meg, hogy hazatértem. Az MTK-t pedig megpróbálom hasznos, eredményes futballal segíteni – várom már, hogy pályára lépjek MTK-mezben!