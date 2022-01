Az Alba Fehérvár elleni kiütéses bravúrgyőzelmüket nem tudták megismételni legutóbb a nyíregyháziak, akik 88-81-re maradtak alul hazai környezetben az elképesztő sorozatot produkáló Sopron ellen, amely ezzel zsinórban tizedik sikerét könyvelhette el. Ferenczék két kulcsjátékosuk hiányában 16 ponttal páholták el az előző fordulóban a DEAC-ot (89-73). Krivacevic és Durázi közül előbbi már pályára léphetett szombaton, utóbbi azonban még nem. Hozzá hasonlóan Mócsán Bálint is még maródi, január végére tervezett visszatérése így csúszik még egy kicsit. A szabolcsiak nem győzni járnak a Rába-partra: az utolsó öt Körmend–Nyíregyháza bajnoki összecsapás végén rendre a piros-feketék ökle lendülhetett a magasba.



Kissé álmosan kezdte a találkozót Antonisz Konsztantinidesz legénysége, amely a második percben szerzett először vezetést White triplájával (7-5). Addig ugyanis a Nyíregyháza irányította a meccset. Wesley Gordonnal nem nagyon tudtak mit kezdeni a vendégek. A Körmend 25-öse hátul is és elől is hatékonyan ténykedett a palánk alatt, így a házigazda hétpontos előnyre tett szert (16-9). A vendégek kiestek a meccs ritmusából, miközben Gordon mellett White is egyre jobban belejött a játékba, így öt perc elteltével már 20-11 volt az állás, majd nem sokkal később Stokes és Gordon gyönyörű összjátékával kialakult a tízpontos különbség a felek között (27-17). Potyogtak a pontok a negyed hátralévő részében is, nem a védekezés játszotta a főszerepet, de a szabolcsiak nem tudtak közelíteni a vasiakhoz (35-25).



Triplákkal folytatódott a mérkőzés, előbb Ferencz süllyesztette el második hárompontosát, amire a Falcoban nevelkedett Bazsó válaszolt egy újabbal (38-28). A 13. percben Ferencz tiszta szerelését látták szabálytalannak a bírák, LeDay büntetőzhetett, amiből csak egy akadt be (38-29). A Nyíregyháza pontgyárosa, Johnson elvétve tudta csak megmutatni, mi rejlik benne, a 13. percben azonban az ő pontjaival jött be 10 pont alá és közelítette meg hét egységnyire a szabolcsi alakulat a piros-feketéket (40-33). Gordonnak köszönhetően aztán újra beállt a kicsivel több mint 10 pontos különbség, de aztán jött Pipiras, aki hátán víve csapatát ötre csökkentette a vendégek hátrányát (46-41). Ennél közelebb nem férkőzött Pethő Ákos együttese a hazaiakhoz, viszont az utolsó percben a Nyíregyháza mesterének időt kellett kérnie, ami ha másra nem is, de arra feltétlen jó volt, hogy a túlfűtött Anda lehiggadjon kicsit. Az első félidőt White sikeres közelije zárta, így 57-46-ról várhatták a csapatok a harmadik negyedet.



Szünet után sem változott különösebben a játék képe, a Körmend irányított, a Nyíregyháza pedig futott az eredmény után. Johnson kezdett megérkezni a meccsbe, kiharcolt faultjaival, büntetőivel, sikeres középtávolijával, majd egy triplával vétette észre magát, így 68-62-re zárkózott a szabolcsi alakulat a házigazdára. Johnson mellett Bryce is egyre jobban elkapta a fonalat, de az újabb fordulatot LeDay kosara hozta, ugyanis ezzel három pontra olvadt a körmendi előny (70-67). Vérszemet kaptak a vendégek, Bryce triplájával egál lett a meccs (76-76), majd Henry is értékesített egy távolit, így 79-76-ról jöhetett a végjáték.



Az elképesztő izgalmakat hozó utolsó negyedben LeDay zsákolásával megfordította az állást a Nyíregyháza (82-83), amire Ferencz válaszolt egy sikeres közelivel (84-83). Hol itt, hol ott volt az előny, ismét magának tette nehézzé a meccset a Körmend. A B közép űzte-hajtotta övéit, talpon volt az egész csarnok, a szurkolókon ezúttal sem múlt semmi. Öt perccel a vége előtt eggyel ment az MTE (90-89). Egy kisebbfajta nyíregyházi rövidzárlatot kihasználva ötre növelte előnyét a házigazda (94-89), azonban jött Bazsó és hármasával ismét csak kettő volt közte. Két perc volt vissza, amikor Stokes a lehető legjobbkor süllyesztette el második tripláját, újfent lélegzethez jutott az MTE (97-92). Henry és White sikeres büntetőivel megnyugodhatott a házigazda (101-92), amely végül nyolcpontos győzelmével revansot vett a Nyíregyházán.