Tíz nap pihenőt követően január 3-án, azaz egy hete megkezdte a felkészülést a tavaszi idényre a szombathelyi AVUS vízilabdacsapata. Az OB I/B második helyén álló együttes a többi csapathoz képest egy héttel korábban, január 22-én lejátssza első bajnokiját. Zoufal Norbert csapata ekkor pótolja a tizedik fordulóból elmaradt nagykanizsai rangadóját. A zalaiaknál akkor ugyanis többen is koronavírusosak voltak, így a meccset elhalasztották. – Az első héten nyolc edzésünk volt, és háromszor a konditeremben is készültünk – mondta Zoufal Norbert, az AVUS edzője. – A héten is ugyanez lesz a program. A fiúk jó állapotban tértek viszsza, nem volt felesleg rajtuk, jó időeredményeket úsztak. A hét első felében úszóedzéseket vezényeltem, míg a másodikban már előkerült a labda is, kétkapus játék is szerepelt a programban. Ami a játékoskeretet illeti, Sági Benjamin még december közepén elkapta a koronavírust, a héten viszont már visszatérhet közénk. A korábban keresztszalag-szakadással műtött Makrai Kornél is velünk készül, de az ő felépülése még odébb van, majd csak március, április környékén játszhat bajnokit. A keretben nagy változás nem lesz, de szeretném, ha kettős igazolással tudnánk néhány játékost szerződtetni. Február elején lehet igazolni, tehát ezek a játékosok az első három fordulóban még nem játszhatnak. Jó lenne edzőmeccset is vívni, tervben van, hogy egy grazi együttes eljön hozzánk, más kérdés, nem tudom, mekkora játékerőt képvisel, érdemes-e lekötni a mérkőzést. Mindenesetre számunkra most nem is a tavaszi szezon, hanem kizárólag a nagykanizsai bajnoki van a fókuszban, az a legfontosabb, arra készülünk