Haladás-Viktória FC – SVK Wildcats 3-5 (2-1). Szombathely, Illés Akadémia, műfű, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Haladás-Viktória FC: Kollár – Koprena, Urbán (Szabó L., 46.), Gődér, Kovács V. – Sweatman – Feketevíziová, Szil, Herczeg, Vladulescu – Nagy V. Edző: Székely Tibor.

A szombathelyi együttesben sérülés, illetve betegség miatt Horti Bogi, Balogh Henrietta hiányzott, míg Bíró Barbara a napokban tért viszsza a Spanyolországban edzőtáborozó magyar válogatottól, így pihenőt kapott a meccsre. A vasiak korábban egy felkészülési mérkőzést játszottak le, a szlovén Radomlje otthonában 3-1-re kikaptak. Az osztrák másodosztályban szereplő Wildcats ellen jól kezdett a Haladás-Viktória, magához ragadta a kezdeményezést a vasi csapat.

A szombathelyiek több helyzetet is kidolgoztak, a 18. percben megszerezték a vezetést. Koprena indította a jobb oldalon Feketevíziovát, a szlovák szélső beadott, Vladulescu mellel levette a labdát, majd a hálóba lőtt (1-0). A gól után is a vasiak domináltak, ennek ellenére az osztrákok kiegyenlítettek (1-1). A 40. percben aztán Herczeg indításával Vladulescu lépett ki, és a román válogatott támadó a kapuba bombázott (2-1). A hazaiak az első félidőben akár több góllal is vezethettek volna, Vladulescu góljain kívül két kapufát is lőtt, és Nagy Vanessza is eltalálta a kapufát. Szünet után is a hazaiak domináltak, az 58. percben Vladulescu lövése kijött a kapusról, a kipattanót Nagy Vanessza helyezte a hálóba (3-1).

A nagy szél alaposan megnehezítette mindkét csapat játékát, a szombathelyiek hiába próbálták felépíteni támadásaikat, az ide-oda kavargó, olykor orkánerejű szél alaposan megtréfálta őket. Az osztrák együttes szépített, majd a 70. percben teljes sort cserélt Székely Tibor vezetőedző: a Haladás-Viktória U19-es gárdája lépett pályára. Ezt követően azonban alaposan megváltozott a játék képe, a vendégek fölénybe kerültek, átvették az irányítást, és húsz perc alatt három gólt szerezve megfordították a mérkőzés állását (3-5). A fiatalok edzésből érkezve nem találták a játék ritmusát, és ugyan lelkesen küzdöttek, de nem volt esélyük.

Összességében, amíg a Haladás-Viktória első csapata volt a pályán, addig a hazai csapat akarata érvényesült. Székely Tibor: – Az orkánerejű szél ellenére sikerült birtokolnunk a labdát. Próbáltunk gyorsan átmenni védekezésből támadásba – ez hellyel-közzel sikerült is. Szép akciókat vezettünk, sajnos a végjátékban nem voltunk elég pontosak. A meccs jól szolgálta a felkészülést. A szombathelyiek következő edzőmérkőzésüket csütörtökön, a szlovén ZNK Pomurje otthonában játsszák.