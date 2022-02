A Győr után az MTK-val és a Vasassal holtversenyben a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia lőtte a legtöbb gólt a DVSC-nek, ám ez sem volt elég legutóbb a pontszerzéshez (45-29). A vasiaknál két játékos is lesérült, így Katarina Stosicra és Pődör Blankára sem számíthat Pődör Zoltán pénteken, amikor a Siófok érkezik az Arena Savariába.

– Le kell szögezni, hogy ez a Siófok már nem az a csapat, amelyikkel ősszel találkoztunk – húzta alá Pődör Zoltán, az SZKKA vezetőedzője. – Egyértelműen jót tett nekik az edzőváltás, dinamikus támadójátékuk, masszív védekezésük van, amihez remek kapusteljesítmény párosul. Jelen körülmények között a Siófok a találkozó esélyese, de hazai pályánkon bármi megtörténhet. Tudom, mi a realitás, de maximalista ember vagyok, aki nem ismer lehetetlent, így most is bízom a jó eredmény elérésében – fogalmazott a tréner. Pődör Zoltán kiemelte, hogy továbbra is a szombathelyi védelem megszilárdításán dolgoznak, és ezzel együtt a támadójátékban is igyekeznek előrelépni.

Az SZKKA leendő ellenfele jelenleg hetedik a 14 csapatos bajnokságban, legutóbb a Kisvárdát gyűrte le Bregar Uros alakulata a Balaton partján (24-20). A két együttes tavaly szeptember végén meglepetésre elég szoros mérkőzést játszott egymással, ugyanis sikerült megnehezíteniük a vendég vasiaknak a házigazda dolgát a Kiss Szilárd Sportcsarnokban, ám végül 38-33-ra a Balaton-partiak diadalmaskodtak. Klasszisokból nincs hiány Siófokon, elég, ha csak Jezicet vagy Debre czeniKlivinyit említjük, akik mozgatórugói a csapatnak.

– Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy sérültjeinket minél előbb visszaépítsük a keretbe – folytatta az edző-klubvezető. – Továbbra is eltökélt szándékunk, hogy minél több pontot szerezzünk azokkal az ellenfelekkel szemben, amelyek számunkra a verhető kategóriába tartoznak. Legfőbb célunk március 12-én a Vasas legyőzése idegenben, erre fókuszálunk leginkább, mivel az angyalföldi alakulat közvetlen riválisunk a bennmaradásért vívott küzdelemben.