A Falco sűrű napokat tud maga mögött – heti két mérkőzéssel, sok utazással. A bajnokságban menetel a gárda, előző négy meccsét megnyerte, biztosan áll a tabella élén. A Bajnokok Ligája második csoportkörében viszont három vereség a mérleg. Kedden a francia Strasbourg nyert Szombathelyen 85-63-ra – az első három negyed szoros volt, a negyedik etapban azonban összeomlott a házigazda. A tavalyi bronzérmes Szeged hektikus szezont fut – már edzőt is váltott a klub. A középcsapatnak számító Szeged képes bravúros győzelmekre, váratlan vereségekre is. Legutóbbi két bajnokiját (Kecskemét, Paks) azonban megnyerte. November elején a Falco simán, 91-75-re nyert idegenben – és most is esélyesként lép pályára.

– Nehezen éltem meg a Strasbourg elleni mérkőzést mind a pályán, mind a mecscset követő órákban – tért viszsza a keddi BL-találkozóra Golomán György, a Falco válogatott centere. – Senki nem szeret így, ráadásul ilyen különbséggel kikapni – legyen bárki is az ellenfél. Átbeszéltük a történteket, kielemeztük a meccset, igyekszünk tanulni a hibáinkból. Most rajtunk a sor, hogy megmutassuk a karakterünket: fel kell állni a padlóról, dolgozni, menni tovább, és be kell bizonyítani, hogy a Strasbourg elleni vereség csak egy kisiklás volt. – Szerencsére sűrű a programunk, nincs idő sokat agyalni egy-egy összecsapáson, egymást követik a meccsek, máris itt a lehetőség a javításra – tért át a soros feladatra Golomán György.

– Volt elég időnk felkészülni a Szegedből. Ellenfelünk kiszámíthatatlan csapat, ha elkapja a fonalat, bárkire veszélyt jelent, ráadásul most jó formának örvend. Több minőségi játékost felvonultat, különösen az amerikai irányítóra, Personsra kell figyelnünk – sokoldalú, ponterős kosaras. De a Szeged inkább csapatként próbál eredményes lenni. Megpróbáljuk uralni a meccset, a saját játékunkat játszani. Ha mind védekezésben, mind támadásban is úgy teljesítünk, ahogyan tudunk, akkor nem lesz baj. De nehéz meccsre számítok, maximális koncentrációra lesz szükség a részünkről.

A 22. forduló további menetrendje, szombat 18.00: Kaposvár–Pécs, Paks–Kecskemét. 19.00: Nyíregyháza–ZTE, Sopron–Szolnok. Vasárnap, 18.00: Debrecen– Oroszlány.