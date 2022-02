A közelmúltban rangadót bukott Nagykanizsán az AVUS, a hazaiak 14-9-es győzelme mellett ráadásul az aligátorok meghatározó játékosa, Szőke Szabolcs is kidőlt a sorból. A 32 esztendős, az OB I.-et is megjárt pólósnak egy hevesebb összeakaszkodás után leszakadt a mellizma, minimum hathetes kihagyás vár rá. – A harmadik negyedben összecsaptam a hazaiak egyik játékosával, a bíró nem fújt szabálytalanságot – mondta Szőke Szabolcs. – Én viszont cserét kértem, mert nagyon fájt a bal karom és nem is tudtam mozgatni, egyszerűen nem volt benne erő. Érezhető volt, hogy nagy a baj. Az uszodában megvizsgált az orvos, de ott csak annyit tudott tenni, hogy felkötötte a karomat, hogy ne terheljem.

A szombathelyi kórház sürgősségi osztályán nem tudtak pontos diagnózist adni, másnapra viszont rosszabb lett a helyzet, arra kiment belőlem a meccs okozta adrenalin, sokkal jobban fájt a karom és véraláfutásos is lett. Végül az ultrahangos vizsgálat megállapította, hogy a mellizmom tapadási pontja, egy ín részlegesen elszakadt – emiatt nem tudom azóta sem mozgatni a bal karom. Egyelőre a doktor úr sem tudta megmondani, kell-e műteni vagy különféle kezelésekkel is rendbe jön. Hétfőn megyek MR-vizsgálatra, utána okosabbak leszünk.

Én mindenesetre most a műtéti megoldásra szavaznék, úgy gondolom, így gyorsabban felépülök. Alaphangon ugyanis minimum hat hétig nem játszhatok, de a szakadás nagyságától is függ, mennyit kell kihagynom. Azóta is fel van kötve a bal karom, jövő héten viszont már elkezdem a lézeres, fi zioterápiás kezeléseket – aztán majd kiderül, lesz-e műtét. Szóval nem tudom megmondani, mikor játszhatok újra, de úgy fest, a tavaszi szezonban már nem pólózhatok – csak a partról szoríthatok a fi úknak. A gyermekcsapatnál lévő munkámat, az edzősködést viszont a sérülésem nem befolyásolja. Az AVUS a harmadik helyen áll a tabellán, kilenc ponttal lemaradva az éllovas KSItől – az első jut fel az OB I.-be. – Nem mondom, hogy nincs esélyünk a feljutásra, de már nem a saját kezünkben van a sorsunk – fogalmazott a pólós. – A második Nagykanizsától és a KSI-től is kikaptunk, ha az első helyre hajtunk, a viszszavágókon minél nagyobb különbséggel le kell győznünk őket. Mindenesetre minden meccsen ugyanúgy kell küzdeni, aztán meglátjuk, a végén mire lesz elég. Legutóbb az ASI-tól is kikaptunk – miharamabb vissza kell találnunk a helyes útra.