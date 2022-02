32. perc: Guzmics jobbról felível labdáját Tóth-Gábor fejelte-csúsztatta a kapura 14 méterről, de Balázs kapus leért a jobb alsó sarokra.

34. perc: Horváth Rajmund játszotta magát tisztára magát ügyes cselekkel, középről 18 méterről lőtt, de a vendégek kapusa ismét kitornázta a jobb alsóba tartó löketet.

57. perc: Németh Milán került helyzetbe, jobbról, 15 méterről tüzelt, de a kapusba rúgta a labdát.

70. perc: Kulcsár jobbról érkező beadása után a középen, a kapunak háttal álló Borvető félfordulattal húzta a jobb alsó sarokba a labdát (0-1).

93. perc: Bosnjak hosszú bedobása után Kiss fejelte Tóth-Gábor elé a labdát, aki azonban 15 méterről, kissé balról a jobb kapufa mellé durrantott.

Bátran kezdett a Kerület, felvállalta a nyílt futballt. De aztán a percek múlásával átvette az irányítást az esélyesebb Haladás, a labda jobbára a vendégek térfelén pattogott – mezőnyfölényét azonban nem igen tudta komoly helyzetre váltani a zöld-fehér gárda. Jól megszervezte a játékát a fővárosi gárda, kellemetlen ellenfélnek bizonyult. Jó 30 percet kellett várni az első igazán komoly hazai lehetőségekre – Balázs kapus azonban nagy formának örvendett. De ekkor már nagyon érett a szombathelyi gól. Ami azonban nem született meg, a szünet szakította meg a szombathelyi rohamokat – jókor jött a pihenő a vendégeknek.



Fordulás után is maradt az irányítás a hazaiaknál. A szombathelyiek próbálkoztak beívelésekkel, átlövésekkel, egyéni villanásokkal – de nem volt átütőerő a támadójátékukban. A Kerület nem tudta megtartani a labdát, foggal-körömmel védekezett. És jött a meglepetés: a játék képe alapján teljesen váratlanul a vendég megszerezte a vezetést – az első kaput eltaláló lövéséből... A hátrányba került Haladás próbálta fokozni a tempót, de kapkodott, sok hibával futballozott, nem jelentett igazán veszélyt az ellenfél kapujára. Sőt, a hajrában veszélyes fővárosi ellentámadásokat láthattak a szurkolók. Bármennyire is meglepő a III. Kerület győzelme, a szervezett, motivált fővárosi gárda nem érdemtelenül gyűjtötte be a három pontot.

További eredmények: Szentlőrinc–Békéscsaba 2-1, Budaörs–Nyíregyháza 0-0, Soroksár–Győr 2-2, Tiszakécske–Szeged 0-4, Dorog–Budafok 0-2, Ajka–Pécs 1-0, Diósgyőr–Szolnok 3-3, Csákvár–Kecskemét 2-1.



A Vasas–Siófok összecsapást hétfőn rendezik 20 órakor.