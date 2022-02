Három új játékost szerződtetését jelentette be a női labdarúgó NB I. negyedik helyén álló Haladás-Viktória FC. A vasiak leigazolták a Haladás-Viktóriában nevelkedett, a legutóbbi bajnoki idényt a Puskás Akadémiánál töltő Novák Lucát. A 15 éves középpályás az NB I.-es felcsúti együttesben ősszel háromszor volt kezdő, hatszor csereként állt be - de az U17-es együttesben is szerepelt. Novák 2024. június 30-ig írt alá nevelőklubjához.

A 18 éves bal oldali védő Pintér Petra a felkészülést Szombathelyen kezdte, próbajátékon szerepelt a vasiaknál. A legutóbb az NB II.-es DVSC-ben futballozó játékos elnyerte a szakmai stáb tetszését, így a Haladás-Viktóriában folytatja pályafutását.

A legnagyobb név viszont az ETO FC Győrtől érkezett szlovák Feketevíziová Tímea. A felvidéki születésű, 19 éves támadó középpályás rendszeresen szerepelt a szlovák korosztályos válogatottakban és - fiatal kora ellenére - egyszer már meghívott kapott a szlovák felnőttválogatott keretébe is - pályára még nem lépett. Emellett a Slovan Bratislavával futballozott a Bajnokok Ligájában is. Feketíviziová 2023. június 30-ig kötelezte el magát Szombathelyen.

Három új játékost igazolt a Haladás-Viktória FC labdarúgó együtteseForrás: Szendi Péter

-Az átigazolási szezon vége felé megkerestek Szombathelyről én pedig úgy döntöttem, hogy elfogadom az ajánlatukat -mondta Feketevíziová. - Jó lehetőségnek láttam a fejlődésem szempontjából - no és a csapat és a vezetőség is szimpatikus volt számomra. Úgy érzem, jó döntést hoztam. Ami a Haladás-Viktóriával kapcsolatos emlékeimet illeti, mindig jó meccseket vívtunk immáron jelenlegi együttesemmel. Mindig is képzett csapat volt, amelyen látszott, hogy mit szeretne játszani.

A legutóbbi, őszi meccsen pedig 2-0-ra nyert a Haladás-Viktória, ez a legfrissebb emlékem. Az ETO-Haladás női szinten is rangadónak számított, nagy élmény volt a Haladás Stadionban pályára lépni. Céljaim? A csapattal minél jobb helyezést szeretnék elérni, emellett pedig ha a gárda fejlődik, akkor én is még jobb játékossá válhatok. Az U19-es csapatban megcélzom a gólkirályi címet, míg a felnőttcsapatot gólpasszokkal, gólokkal szeretném segíteni. Tudom, hogy nagy a konkurencia a felnőtteknél, de minden edzésen azért hajtok majd, hogy minél több lehetőséget kapjak. Igyekszem kihozni magamból a maximumot.