Csákánydoroszlói TE-Nagykanizsa 7:1 (3341-3178). Zalaegerszeg, NB I.-es férfi tekemérkőzés. Csákánydoroszló: Sütő 604, Horváth R. 517, Danyi/ Márton Sz. 541, Schvarz 550, Déri 580, Vilics 548. Játékos-edző: Sütő Zsolt. Nagykanizsa: Magyar 535, Tollár 558, Iványi/Bukovics 530, Illés 501, Bende 529, Tóth A. 525.

Az első párosban egy-egy pontot szereztek a csapatok, Sütő szép játékával (604 fa) 28 fás előnyre tettek szert a csákányiak. A második sorban mindkét hazai játékos nyert, 3-1 és már 88 fa lett az előnye lett a csákánydoroszlói gárdának. A befejező sorban is a vasi együttes volt a jobb, mindkét játékosuk, Déri és Vilics is nyert és a hazai faelőny is jelentős lett a végére: 7:1-re és 163 fával nyertek a csákánydoroszlóiak. Ifjúsági: 4:0 (1076-948). Velekei 539, Márton G. 537.

Sárvári Kinizsi-Kékgolyó–Oroszlányi SZE 4:4 (3189-3259). Sárvár, NB I.-es férfi tekemérkőzés. Sárvár: Szijj 560, Farkas 543, Csirkovits 521, Németh A./Banai 497, Bejczi 530, Gombos B. 538. Játékos-edző: Farkas Imre. Oroszlány: Ley 559, Sipos 538, Gerlinger/Harai 514, Szente 576, Lokodi 507, Lévai 565.

Az első sorban két kiélezett párharcban mindkét vasi játékos – ha minimális különbséggel is – de győzni tudott. A középső soruk ismét tudása alatt teljesített, Csirkovics a rossz teljesítménye ellenére óriási szerencsével pontot fogott, azonban nagyon nagy fahátrányba kerültek a sárváriak. A befejező sorban Bejczi nagyot küzdött, megszerezte a negyedik csapatpontot. Gombos a gyenge kezdés után behúzta a két középső szettet, azonban a végére elfáradt, az ellenfél pedig nagyot hajrázott: így 4:4- re végződött az összecsapás. Ifjúsági: 4:0 (1138-936). Balázs 564, Banai.

Bábolna SE–Halogy SE Boldizsár-Trans 2:6 (3407- 3422). Bábolna, NB I.-es férfi tekemérkőzés. Bábolna: Morvai/Tóth D. 546, Imre 558, Torma 553, Mogyorósi 571, Tóth Z. 587, Szász 592. Halogy: Németh L. 575, Gerencsér 563, Tuboly 532, Dévai B. 588, Horváth A. 541, Rejtli K. 623. Játékos-edző: Németh László.

Az első sorban Németh mellett Gerencsér is nyert, így 2:0-ra és 34 fával vezettek a halogyiak. A második párosuk is hozott egy pontot Dévai Balázs révén, így a befejező párosnak 30 fa előnye volt. A harmadik sorban az izgalmak csak fokozódtak. Rejtli 623 fás teljesítményére nem volt válaszuk a hazaiaknak, így 6:2 arányban nyert a Halogy. Ifjúsági: 4:0 (1027-412). Simon B. 412.

Nyergesújfalu VSE– Balogunyom TK 2:6 (3222- 3400). Dorog, NB I.-es férfi tekemérkőzés. Nyergesújfalu: Fülöp 513, Pál 523, Kovács A. 485, Németh G. 561, ifj. Hergéth 581, Szabó A. 559. Balogunyom: Virág 581, Horváth M. 567, Gombos G. 553, Svajda Z. 543, Doma 551, Józsa 605. Edző: Svajda Győző.

A kezdő sorban Virág jó játékkal szerzett pontot és mellette Horváth is legyőzte ellenfelét: 2:0-ra és 112 fával vezettek a vasiak. A középső sorban Gombos könnyedén szerezte meg a csapatpontot, míg Svajda egy gyengébb szett elvesztése után, szoros mérkőzésen kapott ki: 3:1 és 62 fa. A befejező sorban – sérüléséből felépülő – Józsa átlépte a bűvös 600 fát. Doma jól küzdött, ám a hazaiak legjobb játékosától vereséget szenvedett. A Balogunyom 6:2-re és 178 fával nyert. Az otthon mindenkire veszélyes Nyergesújfalu ellen az Unyom csapatként küzdve, megérdemelten nyert.