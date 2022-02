A magyar parasport napja alkalmából látogatta meg otthonában Hende Csaba országgyűlési képviselő a kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes mozgássérült szkanderost, Temesvári Zsoltot.

A szombathelyi 51 esztendős Temesvári Zsolt közel negyedszázada szenvedett súlyos agyvérzést, majd azt követően megismerkedve a szkanderrel, a sportág magyar kiválóságai közé emelkedett. Többszörös Európa-bajnoki ezüstérmesnek, valamint Európa- és világkupagyőztesnek, illetve ötszörös magyar bajnoknak mondhatja magát. A szombathelyi sportoló otthonában látta vendégül dr. Hende Csabát, Szombathely országgyűlési képviselőjét a magyar parasport napja alkalmából.

– A betegség tudati legyőzésében is nagy szerepe lehet annak, hogy lám csak milyen nagy dolgokra vagyok képes – vélekedett a parlamenti alelnök. – Önbecsülést ad, és helyreállítja az egészséges énképet. A kedélyes beszélgetés során Temesvári Zsolt büszkén mesélte, hogy kislánya is szoros barátságot ápol a sporttal, azon belül is a kézilabdával, hiszen Temesvári Natália játákosa a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia másodosztályú U19-es keretének.

Natália egyébként tagja volt a SZKKA utánpótlására épülő Nagy Lajos Gimnázium alakulatának is, amely nemrégiben második lett a kézilabda- diákolimpia országos döntőjében. Volt kitől örökölnie a kézilabdavénát, elvégre édesapja fiatal korában Veszprémben játszott a serdülő ifiben. – Remek fejlemények vannak alakulóban az SZKKA háza táján – avatta be Temesvári Zsoltot dr. Hende Csaba, a klub tiszteletbeli elnöke. – A Magyar Kézilabda Szövetség elnökének, Kocsis Máténak a hathatós támogatásával hamarosan fontos döntéseket jelenthetünk be.