Véget ért a hosszúra nyúlt téli szünet az NB II.-es kézilabda-bajnokságokban. A hölgyeknél a Büki TK szerepelt a legeredményesebben a vasi csapatok közül. Baranyai Enikő tanítványai a második helyet foglalják el a tabellán, hat ponttal lemaradva a Veszprém mögött. – A sérültek közül a combizmával küszködő Szücs Ildikó a héten elkezdte a csapattal az edzéseket – tájékoztatott Baranyai Enikő edző.

– Tamási Kata már az őszi szezon utolsó mérkőzésein játszott, és nagyon jó formában tért vissza a csapathoz. Egy új igazolásunk is van Menyhárt Dorka személyében. Győrben ismerkedett meg a kézilabdával, majd az egyetemi tanulmányai miatt jött Szombathelyre. Januárban csatlakozott a csapathoz, jobbszélső pozícióban – fogalmazott a tréner, és kiemelte, hogy mindenképpen szeretnék megtartani dobogós helyüket. Sárváron az őszi szezon vége nem úgy sikerült, ahogyan azt eltervezték, ennek ellenére az előzetesen kitűzött célt tartja a csapat, azaz ott van az első ötben. A téli felkészülést alaposan keresztülhúzta a járvány, az első hetet leszámítva folyamatosan volt hiányzója a Kinizsinek. Játékoskeretükben nem történt változás.

Az SZKKA U22-es gárdája az idei szezonban játszik először a felnőttek között, legfőbb céljuk az volt, hogy edződjenek, erősödjenek és stabil NB II.-es csapattá váljanak. A 12 csapatos női NB II.-ben a tizedik helyről várják a bajnokság folytatását.

Celldömölkön van hiányérzet az őszi szezonnal kapcsolatban, mivel a 11. helynél mindenképpen többre taksálják az együttes képességeit.

– Hazai pályán fontos mecscsen vertük a Győri ETO korosztályos csapatát, ellenben az első fordulóban hazai pályán nem tudtuk legyőzni az Ajkát – idézte fel Salamonné Csótár Adrienn, a CVSE edzője. – Több pontra is számítottam volna az őszi játékunk alapján. Felkészülésünk is hagy némi kívánnivalót maga után, mert keretünk jelenleg is alakulófélben van a tavaszi szezonra. Nagy kihívás előtt állunk, de eltökélt szándékunk a nyolcadik vagy annál jobb hely elérése – fogalmazta meg várakozásait a celliek trénere.

Nagyon jól kezdte az idényt a Szombathelyi Egyetemi SE férfialakulata, az ősz második felében azonban alaposan megszenvedett az erősebb ellenfelekkel szemben. Ludvig József szakosztályvezető elmondta, a SZoESE keretében jelentős változás nem történt, felkészülésük pedig jól sikerült, így bizakodva várják a tavaszi első fordulót. A hétvégi balatonfüredi vendégszerepléstől függ, hogy marad-e a SZoESE a középmezőnyben, vagy a felsőházhoz közelít.

A 12. forduló menetrendje, szombat 13.00 Balatonfüred–SZoESE, Ajka–Celldömölk, 16.00 Bük–SZKKA, 18.00 Sárvár–Veszprém.