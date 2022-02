A Haladás 2-0-s győri győzelemmel kezdte a tavaszi szezont, és továbbra is Németh Szabolcs együttese kapta a legkevesebb gólt (13) a mezőnyben. A hétfői vendég, a Feczkó Tamás vezette Nyíregyháza 20 bajnokin 30 pontot gyűjtött, tízzel kevesebbet, mint a Haladás. A nyírségi csapatban több, korábban Szombathelyen is szerepelt futballista található.

Így a tavasszal kölcsönben a piros-kékeknél játszó Debreceni Zalán, aztán Jánvári Gábor, Zamostny Balázs és Novák Csanád. Zamostny hét találatával a Nyíregyháza házi gólkirálya. A keleti együttes az elmúlt fordulóban 2-0-ra verte a Tiszakécskét. Ősszel a Nyíregyháza és a Haladás nagy csatában gól nélküli döntetlenre végzett.

– A Nyíregyháza fizikálisan nagyon erős csapat sok magas játékossal, és több futballistájuk is megfordult korábban már az NB I.-ben – mondta Németh Szabolcs, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – A nyírségi együttesre jellemző, hogy keresi a párharcokat, és futballistái előszeretettel adnak be a szélekről. Sajnos sérülések és betegségek is hátráltatták a heti munkánkat, de akik itt voltak, becsülettel edzettek. Hiszem, hogy a hiányzókat megfelelően pótoljuk, és itthon tartjuk a három pontot.

A győri győzelem nagyon nagy lendületet adott a csapatnak – tudtuk meg Kállai Kevintől, a szombathelyi csapat húszesztendős jobb oldali védőjétől. – Az azóta eltelt időszakban keményen edzettünk, úgy érzem, rendesen felkészültünk a Nyíregyházából. Ellenfelünket technikailag képzett játékosok alkotják, biztosan jó mérkőzést vívunk. Mindenképpen nyerni akarunk, hiszen a tabellán nem szeretnénk leszakadni az élen álló csapatoktól. Mindent megteszünk, hogy az ETO után a Nyíregyháza ellen is sikeresek legyünk. A stadion jegypénztárai 17 órakor nyitnak. Tizennyolc év felettiek védettségi igazolvánnyal tekinthetik meg a mérkőzést.