Az Újpest nem tudott támadást felépíteni, minden erejével védekezett. Aztán Alasztics dobta előre a labdát, Dróth megküzdött a kapussal, a labda leperdült a a hálóőrről, második hullámban érkezett Vatamaniuc-Bartha, és közelről a hálóba bombázott. Szűk fél perccel később szöglethez jutott a Haladás, a bepasszolt labdát Dróth középről, a hatosról varrta be a léc alá (3-0). Óriási különbség volt a két csapat között. De az eredmény már nem változott a szünetig.

Fordulás után próbált bátrabb játékra váltani a vendég, de továbbra is a Haladás diktálta a tempót. Igaz, ekkor már egy-két kontrából az Újpest is eljutott helyzetig – Alaszticsnak is kellett védenie. A szombathelyi szakmai stáb szorgalmasan forgatta a keretet, kapott mindenki elég lehetőséget a bizonyításra. Gyűltek a faultok mind a két oldalon. A második félidő második felét ismét megnyomta a Haladás – de már nem pörgött úgy mint az első félidőben.

Több lehetőséget is elkönnyelműsködött a házigazda. Öt perccel a vége előtt kisbüntetőhöz jutott az Újpest: Alasztics védte a lövést, de Suscsák ismételt, közelről bombázta kapuba a kipattanót (3-1). Paprikás lett a hangulat a közvetlen hajrára. Váratlanul visszajött a meccsbe az Újpest, minden mindegy alapon rohamozott. Egy kontra végén Sipos lőtt kapura, a kapufa segítette ki a vendéget. És közben Alaszticsnak kellett barvúrokat bemutatni. Az utolsó két percben vészkapus játékra váltott az Újpest – egy perccel a vége előtt szépített is (3-2). Úgy, hogy pillatokkal korábban a Haladás rontott kontrát, ordító ziccert. Időt kért a hazai kispad. Rögtön az időkérés után egy parádés támadás végén Dróth tett pontot a meccs végére egy közeli góllal (4-2).

A második félidőre kicsit talán kiengedett a Haladás, csak annyit adott ki magából, amennyit kellett, de így is megérdemelten nyert.