Komoly versenyfutás zajlik a megyei I. osztályban a bajnoki címért. Talán némi meglepetésre a CVSE zárta az élen az őszi szezon. A favorit Király a második helyről fut neki a tavasznak. A címvédő Sárvár a harmadik helyen telelt. A Vép pedig bőszen üldözi a dobogósokat. Kellemes meglepetés a két újonc szereplése: a Haladás az ötödik, a Táplán pedig a hatodik a tabellán.

Történt egy edzőváltás a télen: Sántha Szilárd helyett Mitterstiller Csaba irányítja a szakmai munkát Lukácsházán.

– Tudtam már jobb felkészülést is vezényelni, de nem vagyok elégedetlen – mondta Kovács Balázs, a listavezető Celldömölk edzője. – Az amatőr sport nehézségei mellett – munkahelyi, iskolai elfoglaltságok – az egészségügyi helyzet, ahogy minden csapatot, úgy minket is érzékenyen érint. Komoly nehézségeink vannak, de nem keresünk kifogást, ezzel a helyzettel is megbirkózunk. Aki tudott edzésre járni, az becsülettel végezte az előírt munkát. A legfontosabb, hogy továbbra is méltóképpen képviseljük Celldömölköt. A remek őszi teljesítmény után szeretnénk a dobogón állni a bajnokság végén, továbbá megpróbálunk jó és látványos támadófutballt játszani. Nem lesz könnyű, azt gondolom, az első öt csapat közül bárki odaérhet érmes pozícióba. Kovács Adrián távozott, remek szezonja volt, nehéz lesz nélküle. Érkezett Piri Balázs, nagyon örülök a leigazolásának, remek csapatjátékos, vele tovább bővül a taktikai repertoárunk – valamint része annak a folyamatnak, hogy a celldömölki és környékbeli játékosok visszatérnek a csapatba. Egy szoros, kiegyensúlyozott tavaszra számítok, ahol minden mérkőzésünk nehéz lesz – de bízom a játékosaimban, tudom hogy tehetségesek, motiváltak.

– Nagyszerűen sikerült a felkészülésünk, minőségi körülmények között dolgozhattunk, elégedett vagyok – jelezte Hegyi László, a második helyen álló Király SE trénere. – Rengeteg edzőmeccset vívtunk magasabb osztályban játszó riválissal – igyekeztünk tanulni, fejlődni, szintet lépni. Együtt maradt a keretünk, nem távozott senki, nem igazoltunk senkit. Ugyanakkor Kiss Krisztián és Deéry Ármin felépült a sérüléséből – komoly erősítés a visszatérésünk. Az őszi második helyünk szép eredmény, így jó pozícióból várjuk a tavaszi folytatást. A bajnoki címben reménykedünk, de komoly riválisokkal kell megküzdenünk, nehéz tavasz vár ránk.

– Sem távozóról, sem érkezőről nem tudok beszámolni, együtt maradt a csapatunk, és én személy szerint örülök az állandóságnak – fogalmazott Haraszti Zsolt, a címvédő Sárvár mestere. – Két fiatal, Toldi Levente és Dénes Lóránd jött fel az első csapatba az utánpótlásból – 22 fős a keretünk. Ódor Bálint viszont még sérüléssel küzd, néhány meccset kénytelen lesz kihagyni. A felkészülésünk a terveknek megfelelően, jó körülmények között zajlott le, edzettünk műfüves pályán, és teremben is. Az edzőmeccseket tekintve viszont hiányérzetem van: két ellenfelünk is lemondta az összecsapást Covid-betegségekre hivatkozva, de volt, amikor én nem tudtam az általam elképzelt csapatot pályára küldeni. Ettől függetlenül a srácok jól dolgoztak, jó fi zikai állapotban, motiváltan várjuk a tavaszt. Minimum a dobogó a célunk, de nagyon bízom abban, hogy meg tudjuk védeni a bajnoki címünket.

A 16. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Jánosháza VSE–Király SE, Répcelaki SE Sport 36–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő, Schott Lukácsháza SE–Büki TK, Sárvár FC–Vasvár VSE. 16.00: Haladás VSE–Zanati SE–Körmendi FC. Vasárnap, 15.00: Vép VSE–Kőszegi Lóránt FC, Rábapatyi KSK–Szentgotthárdi VSE. 16.00: Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Egyházasrádóci SE (HVSE Sporttelep).

A góllövőlista élmezőnye: 1. Halmosi Péter (Király) 20 gól, 2. Csákvári Zsolt (Sárvár), De Paula Alex José (Répcelak), Vidák Balázs (Táplán) 12, 3. Ódor Bálin (Sárvár) 11.