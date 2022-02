A nagyon gyengén lepattanózó Körmend hullámvölgybe került, időt is kért Konsztantinidesz. Hat perc elteltével még csak három pontot szereztek a piros-feketék a második negyedben. A 18. percben White eladott labdájával Lukács lódulhatott meg és nem is hibázott, már kilenccel járt előrébb az Alba, semmi sem működött hazai oldalon (30-39). Kevesebb mint egy perccel a nagyszünet előtt Davis triplájával meglett közte a 10 is (36-46). Az utolsó támadás az Albáé volt, de Davis labdát veszített, Takács pedig Gordont hozta helyzetbe, aki a dudaszó pillanatában szerzett kosarat. Ezt azonban nem adták meg a bírák, a pályára rohanó reklamáló Konsztantinideszt kiállították, ráadásul Stokes-t is elveszítették sérülés miatt a hazaiak.

A harmadik negyed elején már 13 pontos hátrányban volt az MTE (36-49), ám ekkor Savic triplájával riadót fújt a Körmend és hatalmas menetelésbe kezdett. A 26. percben Gordon pontjaival egyenlített és a vezetést is átvette a vasi alakulat (54-53). Alaposan felszívta magát a közönsége által támogatott MTE, így hatpontos előnyt sikerült kialakítania a végjátékra (66-60). Az utolsó 10 percet 7-0-ás sorozattal kezdte az Alba, jókor jött Ferencz duplája (68-67). Eszeveszett hajrá vette kezdetét, potyogtak a pontok. A 36. percben Henry, majd White is triplát hintett (81-76), innentől pedig csak futott az eredmény után az Alba, amelyet végül nyolc ponttal vert a Körmend.

Jegyzőkönyv

Egis Körmend–Alba Fehérvár 91-83 (23-21, 13-26, 30-13, 25-23)

Körmend, 1950 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch P., dr. Mészáros B., Frányó P.

Körmend: Stokes 8/6, White 17/6, Martinez –, Savic 19/9, Gordon 15. Csere: Takács K. 6, Henry 19/9, Ferencz 4, Krivacevic –, Kenéz 2, Durázi 1, Kiss –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Alba Fehérvár: Pongó M. 11/9, Smith 6, Takács M. –, Fakuade 6, Omenaka 10. Csere: Vojvoda 21/6, Stark 7, Lukács 2, Davis 12/6, Szabó 6, Balsay 2. Edző: Matthias Zollner.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 7-2. 7. perc: 14-11. 9. perc: 19-18. 13. perc: 25-30. 15. perc: 25-32. 18. perc: 30-35. 22. perc: 42-49. 25. perc: 49-51. 27. perc: 54-53. 33. perc: 68-69. 35. perc: 75-76. 38. perc: 81-78.