A zöld-fehérek télen igazolt játékosa az NK Aluminij elleni porecsi felkészülési-mérkőzésen büntetőből már betalált, Békéscsabán pedig tétmecscsen is megszerezte első gólját a Haladásban. Lencse László azonban nem elégedett, hiszen a Hali – bár győzni utazott a Viharsarokba – 1-1-es döntetlennel térhetett haza.

– Mindig jó érzés gólt szerezni, örülök is neki, de elcseréltem volna a találatomat a győzelmünkre – jelezte Lencse László. – Sajnos egy fél időnyi előnyt adtunk a Békéscsabának, ha végig úgy futballoztunk volna, mint a szünet után, akkor mienk a három pont. Szünet után belehajszoltuk magunkat abba, hogy igenis sokkal több van a meccs ben, több a keresnivalónk, elhittük, hogy nyerhetünk. Ehhez megvoltak a lehetőségeink is, ám ha nem rúgjuk be a helyzeteinket, akkor ez van. Szünet után sokkal jobban játszottunk a Békéscsabánál, úgyhogy szomorú vagyok a végeredmény miatt. Ez ugyanis egy nyerhető mérkőzés volt. De megyünk tovább, vasárnap jön a következő meccs, amit meg kell nyernünk. A gólom? Mielőtt jött a beadás, már éreztem, hová kell helyezkednem, a védőről lecsorgó labdát pedig bevágtam.

Lencse Győrött gólpasszt adott, a Nyíregyháza ellen büntetőt harcolt ki, Békéscsabán betalált – vajon a támadó elégedett az eddigi teljesítményével? – Á, dehogy! Nem vagyok elégedett – szögezte le Lencse.

– Tudom, hogy ennél sokkal többre vagyok képes, de az utóbbi bő fél évben Gyirmóton hiányzott a sorozatterhelés, a meccsek. De alakulok, ha folyamatosan a pályán vagyok, akkor hamarosan ismét a régi leszek. A győzniakarásom viszont nem változott, Békéscsabán is kaptam egy sárga lapot reklamálásért… A csapat valamennyi edzésen becsületesen dolgozik, mindent beleadunk, úgyhogy bizakodó vagyok.

A Haladás vasárnap 17 órakor a III. kerületi TVE-t fogadja.