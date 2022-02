A Falco remekül teljesít, legutóbbi öt bajnokiját megnyerte, biztosan áll a tabella élén – rohamléptekben halad az alapszakasz-győzelem felé. Az Atomerőmű viszont a szezon negatív meglepetését szolgáltatja eddig. A rangsor utolsó helyéről várja a szerdai összecsapást, mindössze hat győzelmet tud felmutatni, a bentmaradásért küzd – pedig a klubvezetés már edzőt cserélt, légióst is váltott. Január elején óriási meglepetésre nyert Körmenden (75-76), azóta viszont mind az öt bajnokiját (Kaposvár, ZTE, Oroszlány, Szeged, Kecskemét) elbukta – nincs jó formában. Novemberben Szombathelyen 98-78-ra kapott ki. Természetesen a Falco lép pályára esélyesként Pakson.

Marvin Clark stabil játékosa a Falcónak. A 28 esztendős amerikai légiós kiválóan védekezik, nagy harcos, remek csapatember, több poszton bevethető – és az utóbbi időszakban már a pontokkal sem marad adós. – Remekül érzem magam Szombathelyen, a Falcóban – árulta el Marvin Clark. – Szombathely nyugodt, igazán kellemes, élhető város. A Falco pedig ütőképes csapat, kiváló játékosokkal, rendezett háttérrel, nagyszerű szurkolótáborral. Pályafutásom során megfordultam Belgiumban, Franciaországban is, de talán itt érzem azt, hogy minden a helyén van körülöttem. A magyar bajnokság igazán versenyképes, kellemesen csalódtam.

A Bajnokok Ligájától pedig azt kaptam, amit vártam: minőségi sorozat minőségi csapatokkal, minden meccsen a maximumot kell nyújtani. Nagyon örülök, hogy a Falco játékosa lehetek. Szombathelyen komoly célokért küzdhetek mind a hazai, mind a nemzetközi porondon. De kellett kis idő, mire megtaláltam a helyem a jól működő rendszerben, hiszen a tavalyi bajnokcsapat magja együtt maradt – folytatta Marvin Clark. – Mindig is csapatjátékosnak tartottam magam, azt teszem a mérkőzésen, ami re az edző utasít, amire szüksége van a csapatnak. Ha kell, akkor csak a védekezésre koncentrálok. Persze azért örülök, hogy az utóbbi időben már a támadásban is nagyobb szerepet kapok. Az egyéni statisztika soha nem érdekelt. Ha az lenne a legfontosabb, akkor egy gyengébb csapatba igazoltam volna, ahol könnyedén produkáltam volna látványos számokat. A lényeg az, hogy a szezon végén elérjük a csapattal azt a célt, amit kitűztünk magunk elé! Ez a legfontosabb!

– A Paks nem rossz alakulat, jó játékosai vannak, csalóka a tabellán elfoglalt helyezése – tért át a soros feladatra Marvin Clark. – A két amerikai kisembert, Brownt és Goinst például jó ismerem, utóbbival korábban együtt is játszottam. A Paks felszabadultan léphet pályára, hazai közönség előtt játszhat, nem szabad félvállról venni a meccset. Nem igazán találkoztam eddig olyan ellenféllel a magyar bajnokságban, amely könnyedén megadta volna magát, most is arra számítok, hogy a Paks küzdeni fog, harcos kosárlabdával rukkol elő. Természetesen mi lépünk pályára esélyesként, és szeretnénk is begyűjteni a győzelmet. De az csak úgy sikerülhet, ha koncentráltan, szervezetten, csapatként játszunk – szeretnénk a saját ritmusunkban, a saját stílusunkban kosárlabdázni.