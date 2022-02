Az ausztriai Innsbruckban rendezték a junior korosztályú gyorskorcsolyázók világbajnokságát, ahová a Savaria Speedskating Teamből Mercs Abigél és Bödei Bálint kvalifikálta magát. Rajtuk kívül a magyar küldöttséget a tatabányai Vancsó Rebeka, valamint az erdélyi származású, a szegedi sportegyesület színeiben versenyző Füzesy Ilka alkotta.

Válogatott edzőjük Kóti Gábor volt. A magyar csapat már december 26. óta edzőtáborozott, hogy minél jobb formába lendüljön a világbajnokságra. Abigél és Bálint is minden megrendezett távon indulhatott, tehát nagyon fárasztó hétvégét tudhatnak maguk mögött. Abigél 500, 1000, 1500, 3000 méteren, illetve Team Sprint és Mass-startban, míg Bálint 500, 1000, 1500, 5000 méteren és Mass-startban állt rajthoz. Mindketten inkább a közép- és a hosszú távokon érzik magukat komfortosabban, illetve a görkorcsolyának köszönhetően talán a Mass-start futamokat várták leginkább. Legjobb eredményeiket hoszszú távon érték el, mindketten a 18. helyen végeztek az 50 fős mezőnyben, Bálint ráadásul egyéni csúcsot korcsolyázott. Mass-starton Abigél döntőbe került, ahol sajnos a pontokért zajló körben a cél előtt tíz méterrel a második helyen – amiért két pont járt volna – elesett, így végül a 15. helyen zárta a küzdelmet.

Összetettben Mercs Abigél a 16., míg Bödei Bálint a 14. pozícióban végzett. A világbajnokságon a magyar résztvevők közül a lányok szállították a legkiemelkedőbb eredményeket Team sprintben. Ebben a kategóriában a Vancsó Rebeka, Füzesy Ilka, Mercs Abigél nevével fémjelzett csapat a nyolcadik helyen ért célba. A nemzetközi megmérettetés után a budapesti junior országos bajnokság jelentette a következő állomást. A rangos hazai versenyen a szombathelyi egyesületből a vb-ről hazatérő Mercs Abigélen és Bödei Bálinton kívül Sipos János és Szélinger Benjamin is rajthoz állt. A jó csapategységet mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy a Tóth Attila edzőt helyettesítő Bejczi Botond remekül ellátta feladatát és maradéktalanul betöltötte a vezetőedző kiesésével keletkezett űrt. A budapesti verseny ezúttal is hajnalban kezdődött, de a szombathelyi korcsolyázók így is remekül helytálltak. Mindenkinek négy távot kellett teljesíteni, amelyeket követően összetett eredményt hirdettek.

Mercs Abigél korosztályában 1500 és 3000 méteren befűzte az oktatófilmet, és faképnél hagyva a mezőnyt országos bajnoki címet ünnepelhetett. Bödei Bálint is nagyon magabiztosan versenyzett és minden távján diadalmaskodott, így összetettben ő is országos bajnok lett. Sipos János sajnos az 1000 méteres futamban elesett, de felállt és hatalmasat korcsolyázott. Nagyon sok időt veszített, de ezek után rajthoz állt 3000 méteren is – pedig elvágta a lábát a korcsolyájával –, és elképesztő bravúrral összetettben végül a dobogó második fokára állhatott fel a verseny végén.

Szélinger Benjamin sokkal kevesebbet készülhetett idén jégen, de ez az eredményén egyáltalán nem látszott, nagyon magabiztos versenyzéssel hozta Sipos János mögött a harmadik helyet. A következő hetekben edzőtábor vár a korisokra, majd márciusban utazik Mercs Abigél és Bejczi Botond az egyetemi világbajnokságra. Ezt követően pedig indul a görkorcsolyaszezon.