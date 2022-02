Sorozatban négy vesztes mérkőzést követően fogadta a Pécs a Körmendet. A két csapat utoljára október végén találkozott, akkor 84-71-re a vasi piros-feketék győzedelmeskedtek a baranyaiak ellen. Ha a felek pécsi összecsapásait vesszük górcső alá, akkor megállapíthatjuk, hogy a Körmend utoljára 2019 júniusában nyert a mecsekaljaiak otthonában 83-77-re. Azóta azonban nem sok babér termett a vasiaknak Pécsen.

Továbbra is Durázi Krisztofer és Mócsán Bálint nélkül volt kénytelen rohamozni idegenben a Rába-parti piros-fekete együttes. Az első negyedet a hazaiak kezdték jobban, hiszen magasposztos játékosaiknak köszönhetően 4-1-gyel indítottak a találkozó elején, míg a körmendiek túljátszották a támadásaikat – és a házigazda védekezésével is nehezen boldogultak. Kis idő múlva White előbb egy hármast, majd egy közelit szerzett, így felzárkóztak a vendégek, és nem sokkal később Gordon 2+1-es akciójával már át is vették a vezetést (6-9). Nem tétlenkedtek a körmendiek, hiszen egy 3-7-es szériával megnyugtató előnyre tettek szert (9-16).

Ezt követően fej-fej mellett haladtak a csapatok, így jelentős változás nem történt a különbséget tekintve (15-21). Az első tíz perc végéig már csak egy-egy pont született mindkét oldalon, így a negyed fele óta tartó, általában hétpontos különbséggel, vasi vezetéssel zárták a felek az etapot (22-29). Nagyszerűen kezdték a második negyedet a pécsiek, akik egészen három pontig tudták redukálni a különbséget kevesebb mint másfél perc elteltével, ekkor időt is kértek a körmendiek (26-29). Stokes jelentette a megoldást a vendégek számára, hiszen egy hármast és egy közelit szerzett, így újra jelentős különbség állt be (28-36). Jó periódust fogtak ki a hazaiak, hiszen három pontra tudtak felzárkózni Ivosev büntetőit követően (34-37).

Martineznek és White-nak köszönhetően rövid idő alatt nyolcpontos előnyt alakítottak ki a körmendiek, de ekkor Brkics és Ivosev szólt közbe, és öt pontra zárkóztatták csapatukat (38-42). White duplájával nyolc pontra nőtt a különbség, ekkor a pécsiek kértek időt (40-48). Brkics zsákolásával zárult az első félidő, így hatpontos vendégvezetésről következhetett a harmadik negyed (42-48). Szünet után a Rába-partiak folytatták jobban a mérkőzést, egy 3-6-os megindulással kezdtek (45-54). Brkicsnek és Bírónak köszönhetően négy pontig tudott a pécsi együttes felzárkózni, majd pár támadáson keresztül nem született kosár (54-58). Feljebb kapcsoltak a vendégek, egy 0-7-es rohamot intéztek, amire nem volt más ellenszere a hazaiaknak, minthogy időt kérjenek (54-65).

Kicsivel több mint két perccel a negyed vége előtt technikait ítéltek Antonisz Konsztantinidesz részére reklamálásért, miután nem értett egyet egy bírói ítélettel; a könynyű pontokkal pedig a hazaiak egészen hét pontig zárkóztak fel az etap végére (61-68). A végjátékban a hazaiak hamar négy pontra csökkentették a különbséget, köszönhetően a 4-1-es kezdésüknek, ekkor időt kértek a körmendiek (65-69). Az időkérés sem tudta kizökkenteni a hazaiakat, és kiegyenlítettek, majd Stokes szerzett kosarat, megtörve a pécsiek menetelését (69-71). Úgy tűnt, újra el tud lépni a vendégegyüttes, de Meleg kosarával ismét csak három pont volt a felek közti különbség (71-74).

Gordon pontjait követően időt kértek a hazaiak öt és fél perccel a találkozó vége előtt (71-76). Henry kosarával még jobban ellépni látszott a vendégcsapat, de ekkor Brkics szerzett egy triplát, amellyel csapata újra két kosárral közelítette meg a vendégeket (77-82). Egy perccel a vége előtt Brkics triplájával öt pontra zárkózott a PVSK. Az utolsó másodpercekben Stokes büntetőzhetett újra, majd a pécsiek még megpróbáltak egy hármast szerezni, ám ez nem sikerült, így négy ponttal nyert a körmendi alakulat.

JEGYZŐKÖNYV

Pécsi VSK-VEOLIA–Egis Körmend 80-84 (22-29, 20-19, 19-20, 19-16)

Pécs, 900 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Győrffy P. A., Farkas G., Török R.

Pécs: Haynes-Jones –, Goldring –, Bryson 12/3, Ivosev 18, Brkics 30/6. Csere: Illés 2, Carpenter 5/3, Meleg 7, Bíró O. 6. Edző: Andrija Csirics.

Körmend: Stokes 32/6, White 15/12, Takács –, Savic 4/3, Gordon 14. Csere: Henry 14/6, Ferencz 2, Krivacevic, Kenéz –, Martinez 3. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6-1. 7. p.: 13-19. 13. p.: 26-30. 18. p.: 36-42. 25. p.: 46-54. 27. p.: 54-58. 35. p.: 69-72. 38. p.: 74-80.

Kipontozódott: Ivosev (31. p.), Savic (37. p.), Haynes-Jones (39. p.)

Andrija Csirics: – Az egyik probléma az volt, hogy az elején kaptunk nyolc triplát, mi pedig csak egyet dobtunk. Próbáltuk megállítani őket, de végül ott hagytuk üresen az ellenfelünket a vonalon. Lassúak voltunk, nem volt meg a kellő energia. Felébredtünk megint 3-4 perccel a vége előtt, de ez nem elég, legfőképpen egy ilyen csapattal szemben, mint a Körmend.

Antonisz Konsztantinidesz: – Számunkra nagyon fontos ez a győzelem, maradtunk az első négy csapat között a tabellán. Többször volt lehetőségünk arra, hogy hamarabb lezárjuk a mai mérkőzést, de a végére nagyon szoros lett. Szerencsénkre győztesként jöttünk le a pályáról, büszke vagyok a játékosaimra, hiszen végigküzdötték ezt a találkozót.