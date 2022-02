A szentgotthárdi tréner, Tróbert József szövetségi kapitány irányította fiú utánpótlás (U18-as, U23-as) tekeválogatott 12 tagú kerete szombaton és vasárnap Szentgotthárdon készült a májusi, észtországi teke-világbajnokságra. A 12 tagú keretben négy vasi játékos is helyet kapott. Az U18-asoknál Oswald Dániel (Zalaegerszegi TK), Banai Bence (Sárvári Kinizsi-Kékgolyó), Iványik Dávid (Zengő Alföld Szegedi TE), Sziklási Tibor (Köfém), míg az U23-asoknál Cserpnyák Martin, Karba Bálint (Szentgotthárdi VSE), Gombos Gergely (Balogunyom TK), Iványik Richárd (Zengő Alföld Szegedi TE), Juhász Bence (FTC), Németh Máté, Tóth Dániel (Győr-SZOL) készült a határ menti városban. Megyénket tehát négyen (Banai, Cserpnyák, Gombos, Karba) képviselték.

A fiúkkal együtt az U18-as és U23-as lánycsapat is Szentgotthárdon készült.

– Mivel kinevezésem óta először találkoztam a játékosokkal, így az ismerkedésen kívül a felmérésen volt a hangsúly, kíváncsi voltam, ki milyen állapotban van, mit tud, mire képes – mondta Tróbert József. – Az első nap 150 fás gurítás szerepelt a programban. A lány válogatottal együtt készültünk, így másnap vegyes tandemben (az egy csapatban szereplő két játékos felváltva dob) és sprintversenyben mérték össze erejüket a keret tagjai. Itt már kimondottan az egymás elleni versenyeztetés, az éles helyzetek lereagálása volt a cél. Szép eredmények is születtek, az már most látszik, hogy vannak tehetséges játékosok – akikkel viszont még többet kell foglalkozni, hiszen akad olyan is, akinek a klubcsapatában nincs edző, kvázi egyedül készül hétről hétre. Néhány eddig nem ismert új elemet, gyakorlatot is sikerült megmutatnom a fiúknak, a visszajelzések alapján fogékonyak voltak az újításokra. Fontos volt megértetni velük azt is, hogy ne egyénekben, hanem csapatban gondolkodjanak. Szóval hasznosan telt ez a két nap. Legközelebb április 8-án és 9-én tartok edzőtábort, akkor Pápán találkozunk. Ezt követően pedig a 12 tagú keretet nyolcfősre szűkítem, majd május 9-én és 10-én Budapesten a felnőtt válogatottal együtt készülünk, ide már csak nyolcan utaznak. Azok, akik részt vesznek majd az észtországi világbajnokságon is.