Indulatokkal és érzelmekkel teli rangadó van a körmendiek háta mögött, akik rendkívül izgalmas meccsen gyűrték le legutóbb az Alba Fehérvár együttesét. A találkozót követően a hazaiak mestere, Antonisz Konsztantinidesz elismerően nyiltakozott játékosairól és a segítőiről, akik szívüket-lelküket kitették a pályára. A rangadó azonban vezéráldozatokkal járt. A csapat kezdő irányítója, Kamau Stokes bordazúzódást szenvedett, így rá biztosan nem számíthat a Körmend a Szolnok ellen, ahogy Konsztantinidesz mesterre sem, aki két technikait kapott, így egymeccses eltiltását tölti. – Nagyon büszke vagyok a társaságra, mert minden nehézségünk ellenére sikerült megmutatni, hogy milyen karaktere van a csapatnak – utalt az Alba elleni meccsre Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya.

– Kocsis Tamás és Németh Levente személyében egy rendkívül felkészült edzői stáb dirigál majd Szolnokon is a kispadról. Korábban már megmutatták, és most hétvégén is, hogy le tudnak vezényelni egy mérkőzést, nem is akárhogy – méltatta edzőinek a munkáját a Rába-partiak ikonikus játékosa. Ferencz Csaba szerint a hétközi szolnoki rangadónak nem a vasi piros-feketék az esélyesei, de természetesen nem feltartott kézzel érkeznek a jászságiakhoz, akik legutóbbi két találkozójukat elveszítették. Így aztán az immár 13 meccs óta veretlen Sopron megkerülte a Szolnokot a tabellán, és felugrott a második helyre.

– Rajtuk most óriási nyomás lesz, kulcsfontosságú számukra a mérkőzés megnyerése, mi viszont felszabadultan játszhatunk – fogalmazta meg várakozásait a körmendiek csapatkapitánya. – Ahhoz, hogy az első ötben stabilizáljuk a helyünket, még szükség lesz pár győzelemre. Azt gondolom, hogy a Szolnoknál jelenleg mentálisan lehetnek gondok, legalábbis utóbbi két vereségük erre enged következtetni. Mi azon leszünk, hogy megháláljuk szurkolóinknak azt a bizalmat, támogatást és erőt, amivel az Alba ellen is győzni tudtunk.