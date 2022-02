Az év első rangos nemzetközi kick-box versenyén 27 ország 144 egyesületének 946 versenyzője több szabályrendszerben, összesen 1865 nevezéssel regisztrált. A viadal legtöbb nevezését a Magyarországról érkező 168 versenyző adta le, akik két napon át küzdöttek a történelméről is ismert Karlovacban, azaz Károlyvárosban. A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Clubot három versenyzőjük képviselte. Holczmüller Bence Grand Champion kategóriában ezüstérmet, míg 84 kilogrammban, kick-light szabályrendszerben bronzérmet szerzett.

Polgár Dávid junior 84 kilogrammban kick-lightban és light contactban is a dobogó második fokára állhatott fel. Prácser Botond újoncként a 16 között búcsúzott. – Holczmüller Bence felnőtt versenyzőként lépett tatamira Grand Championsban és nagyon szépen teljesített – idézte fel Mayer Gábor, az Agrobio Classic Kick-box és Box Club vezetőedzője.

– Kick-light szabályrendszerben a döntő mérkőzésen Szmolek Emánuellel, a regnáló vb-győztessel találkozott. Nagyon jó mérkőzésen végül Bence vereséget szenvedett, de remek eredmény a második helyezés. Polgár Dávid juniorként mindkét szabályrendszerben nagyon jól küzdött. Még bele kell erősödnie ebbe a súlycsoportba. Viszont a két érem önmagáért beszél. Prácser Botond egy éve jár a haladó csoportba. Az út elején jár, de ettől függetlenül jól dolgozott a tatamin. Sok verseny kell még, hogy rutint, tapasztalatot tudjon szerezni – mondta elégedetten a vezetőedző hozzátéve, hogy a srácok jó szellemiségben küzdöttek, kondíciójuk rendben volt, technikailag kell még csiszolódniuk.

A Controll SE kiválóságai – balról Szmolek Emánuel, Prikler Márk, Pataki Barnabás, Ersing András és Dancsó Zoltán Forrás: VN/CSE

A szombathelyi Controll SE kick-box szakosztálya öt versenyzővel képviseltette magát a tornán. Mérlegük: két arany-, két ezüst- és két bronz érem lett. – Csapatunkból kimagasló a két aranyérmes kick-bokszolónknak a teljesítménye – értékelt Dancsó Zoltán, a Controll SE edzője. – Regnáló vb-győztesünkkel, Szmolek Emánuellel szemben elvárás volt a döntőbe jutás 84 kilogrammban.

Kick-lightban első lett, míg light contactban pár ponttal maradt alul a fináléban. Emellett Emánuel 79 kilogrammban is tatamira lépett és light contactban újabb érmet, egy bronzot szerzett. Kadet II. korosztályban Ersing András +69 kilo grammban kick-lightban végzett az első helyen, míg light contactban ezüstérmes pozícióban zárt. Kustánczi Dáriusz pedig most váltott korcsoportot kadet I.-ről II.-re és 47 kilo grammban light contactban neki is sikerült az éremszerzés, a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Pataki Barnabás és Prikler Márk is elkövetett mindent a minél jobb helyezés elérése érdekében, de nem volt szerencséjük, kemény sorsolást kaptak.