A címvédő Haladás alapszakaszgyőztesként jutott be a felsőházi rájátszásba, a Veszprém a harmadik helyen. A két csapat tavaly is nagy riválisa volt egymásnak: a HVSE bajnokságot nyert, a Veszprém pedig – a bajnoki bronzérem mellett – Magyar Kupát. Érdekesség, hogy az alapszakaszt is éppen egymás ellen nyitották a felek: augusztusban 6-5-re kapott ki Veszprémben a Haladás – hogy aztán Szombathelyen alaposan visszavágjon, 5-2-re üsse ki ellenfelét. Egyébként jó esély van arra, hogy a szombathelyi és a veszprémi csapat küzd meg idén a bajnoki címért. A veszprémi klubvezetés nem tétlenkedett az utóbbi hetekben, igyekezett megerősíteni a keretet.

Így a klub leigazolta a brazil szélsőt, Everton Felipét és a Haladásban hat évet futballozó kapust, a zöld-fehér mezben három bajnoki bronzérmet, egy kupaaranyat begyűjtő Matyi Benjamint is.

– Az alapszakaszt megnyertük, pontelőnyből kezdjük a felsőházi rájátszást, az a célunk, hogy az első helyünket megőrizzük és pályaelőnyből kezdhessük majd a bajnoki döntőt – mondta Calvo Rodriguez Juan Ramon, a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapatának edzője. – Ennek megfelelően szeretnénk győzelemmel rajtolni a rájátszásban. Nem lesz könnyű dolgunk, mert a Veszprém erős, rutinos csapat, amely bő kerettel rendelkezik, és főleg hazai pályán nagyon hatékony, veszélyes. Ellenfelünk fokozatosan fejlődik, évről évre nagyobb erőt képvisel, évről évre komolyabb célokért küzd. Rendezett a háttér, és a szakmai stáb is minőséget képvisel.

Küzdelmes, fizikális csatára számítok és szoros eredményre. El tudom képzelni azt is, hogy a pályán felfokozott lesz a hangulat. Éppen ezért higgadtan, csapatként kell játszanunk. Szeretnénk mi irányítani, szeretnénk, ha a mi stílusunk érvényesülne a meccsen. Volt elég időnk alaposan felkészülni a Veszprémből, de amúgy is jól ismerjük ellenfelünket, tudjuk, hogy mi a nyerő taktika – de ezt a pályán meg is kell valósítani. Szerencsére a koronavírus-fertőzésből visszatérő játékosaink egyre jobb formában, egyre jobb fi zikai állapotban vannak – csak Szalmás Zoltán hagyja ki a meccset. De természetesen nem számíthatok a térdműtét után lábadozó Nagy Kevinre. Milos Simic maga mögött hagyta térdsérülését, már edz, de néhány hét még kell neki, hogy teljesen utolérje magát. Bizakodva várom a rangadót!

A felsőház állása: 1. Haladás 6 pont, 2. Berettyóújfalu 4, 3. Veszprém 2, 4. Debrecen 1, 5. Újpest 0.