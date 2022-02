A Pécsről hazatérő, még mindig csak 24 éves kosarast a vasi klub a szezon végéig szerződtette, az évad lezárultával pedig plusz egyéves opciós joga lesz a szerződés meghosszabbítására.

– Nagyon örültem, hogy visszatérhetek Körmendre és újra ismerős arcokkal találkozhatok – nyilatkozta Doktor Péter. – Hiányzott az itthoni levegő, a családom, a kosárlabda. A csapatot mondhatni, hogy ismerem, hiszen számos meccsét láttam az idei szezonban, mind jó játékosok alkotják, akiktől elvárja az edző az agresszív, pörgős kosárlabdát. A legjobbamat igyekszem nyújtani, hogy segíteni tudjam a csapatot edzésen és mérkőzésen egyaránt. Bízom a dobogós hely elérésében – fogalmazott a körmendiek új szerzeménye.

– Doktor egy igazán jó korban lévő játékos, aki segíthet nekünk a jelenben, de ami még fontosabb, hogy a jövőben is számítunk, számíthatunk rá – ezt már Kozma Gergő, az Egis Körmend ügyvezetője mondta. – Mind a két mezőnypozícióban tud játszani, és a sérülésproblémák miatt hosszú időre kidőlt Mócsán Bálint pozícióit is vele próbáljuk lefedni a játékoskeretünkben. Peti már tapasztalt kosaras, aki körmendi születésűként és nevelésűként pontosan tudja, mit jelent ebben a csapatban játszani – tájékoztatott a klubvezető. A Körmend három mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt negyedik a tabellán, és az utolsó három mérkőzésén nagy esélye van arra, hogy a harmadikként végezzen.

– Örülhetünk az eddigi eredményeinknek, főleg annak fényében, hogy nekünk van a legfiatalabb csapatunk a bajnokságban és a költségvetésünk is véges – folytatta Kozma Gergő. – Továbbra is keményen kell dolgozniuk a fiúknak, a válogatottszünetben is, hiszen a márciusi időszak nagyon fontos lesz számunkra. A bajnokság felső házában minél jobb helyezésért kell küzdenünk, valamint a hónap végén a Magyar Kupa nyolcasdöntőben a trófeá ért szállunk harcba. A képesség és a minőség, amit a csapat eddig mutatott, optimizmussal tölt el bennünket.