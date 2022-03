Soroksár SC–Haladás-Viktória FC 1-1 (1-1). Soroksár, 50 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kalmár.



Soroksár: Terestyényi – Benke, Molnár, Miszlai (Patkós, 78.),, Nagy A. – Kis, Győrik, Antalicz (Szabó B., 93.), Benke – Ott, Váradi. Edző: Dukon Béla.



Haladás-Viktória: Bíró – Németh A., Urbán V., Gődér, Kovács V. – Koprena, Sweatman, Feketevíziová (Németh M., 71.), Herczeg – Szil (Kiss-Lantos, 61), Vladulescu. Edző: Székely Tibor.



Jól, lendületesen kezdték a mérkőzést a vendégek – helyzeteket dolgoztak ki. A 17. percben egy szép Vladulescu–Feketevíziová–Vladulescu háromszögelés után a román válogatott játékos 14 méterről a jobb sarokba lőtt (0-1). Ezt követően is a vendégek voltak fölényben, több lehetőséget is elhibáztak. Aztán a 39. percben egy védelmi hibát kihasználva Antalicz egyenlített (1-1). Szünet után egyre jobban kijött a vendégeken a szerdai kupamérkőzés és a meccs napján a hajnali kelés okozta fáradtság. Bár Székely Tibor többször is átszervezte csapatát, a szombathelyiek nem tudtak már helyzeteket kidolgozni. Az utolsó percekben sorban rúgták szögleteiket a vendégek, de gólt nem sikerült szerezniük.



Első félidei játékuk alapján a vasiak győzelmet érdemeltek volna.

Kiállítva: Váradi (86.).



Székely Tibor: – Jól kezdtünk, szép gólt lőttünk, ám ahogy telt az idő, látszódott a lányokon a fáradtság – nem volt meg a 72 óra a szerdai és a szombati mérkőzés között. A második félidőben a hazaiak óriási lelkesedéssel, jó taktikával futballoztak.

Vladulescu szerezte a vasiak gólját

Forrás: © Unger Tamás