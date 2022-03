A területi minősítőnek a Haladás Sportkomplexum adott otthont, ahol 36-an léptek dobogóra. A tornát megelőzően a népes mezőny tagjai és a szervezők Koós Veronikát köszöntötték születésnapja alkalmából, aki 1990-ben a Haladás VSE súlyemelő szakosztályának első női Európa-bajnoka lett lökésben. A szombathelyiek mellett Zalaegerszegről és Körmendről is érkeztek versenyzők a megmérettetésre.

– Összességében nagyon ügyesek voltak a gyerekek annak ellenére, hogy szakosztályunkat januárban alaposan megtizedelte a Covid, ennélfogva a felkészülésünk nem volt zökkenőmentes – értékelte versenyzőinek teljesítményét Márkus Erzsébet, a Haladás VSE súlyemelő szakosztályának vezetője. – A koronavírus inkább a nagyobbakat és a felnőtteket viselte meg jobban, de arra is volt precedens, hogy egy gyermek kétszer, háromszor is karanténba került. Boros Viktória és Gyürüs Barbara is átesett a fertőzésen, ami éppen akkor érte el a lányokat, amikor befejeztük az alapozást. Így aztán kéthetes kihagyás következett számukra, aminek következtében nem tudtuk maradéktalanul elvégezni azokat a feladatokat, amelyeket célul tűztünk ki magunk elé a felkészülés során – fogalmazott a szakosztályvezető.

Márkus Erzsébet elmondta, a fiúk közül Hegedüs Milán lökése igazán jól sikerült, és Szijártó Szabolcs is derekasan helytállt. Az esemény remekül szolgálta a súlyemelők visszarázódását a versenyszezonba.

Eredmények. Kölyök. 36 kg: 1. Kovács Martin. Fiú. 40 kg: 1. Hittér Tibor. 81 kg: 1. Horváth Takács Roland. +89 kg: 1. Böndicz Imre. Serdülő. Női. 49 kg: 1. Hegedüs Mia. 71 kg: 1. Darabos Jázmin. +76 kg: 1. Viszket Vivien. Férfi. 73 kg: 1. Horváth Bálint Gergő. Ifjúsági. Női. 55 kg: 1. Darabos Sára. 71 kg: 1. Molnár Kinga. +81 kg: 1. Takács Szelina. Férfi. 73 kg: 1. Honfi Ármin 89 kg: 1. Pávolics István. +102 kg: 1. Hegedüs Milán. Junior. Férfi. 73 kg: 1. Pungor Péter (Körmend). 102 kg: 1. Papp Géza. Felnőtt. Női. 59 kg: 1. Kozma Boglárka (Körmend). 71 kg: 1. Vencel Andrea (Körmend). 87 kg: 1. Boros Viktória. +87 kg: 1. Gyürüs Barbara. Férfi. 61 kg: 1. Molnár Csaba (Körmend). 73 kg: 1. Tóth Tamás. 81 kg: 1. Szijártó Szabolcs, 2. Mosolits Bálint (Körmend), 3. Pusztai Szabolcs. 89 kg: 1. Jáger Tamás. 96 kg: 1. Sebők Dávid (Körmend). 102 kg: 1. Bödei Károly.

A torna legjobb fiú versenyzője a HVSE-s Rózsavölgyi Benedek lett, a legjobb utánpótlás női súlyemelő pedig Darabos Sára. A felnőttek női mezőnyében Boros Viktória, a férfiak között pedig a szintén szombathelyi Szijártó Szabolcs bizonyult a legjobbnak. Masters kategóriában a férfiak közül a haladásos Jáger Tamást választották a torna legjobbjának.