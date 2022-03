Minden rossz sorozat megszakad egyszer. Ebben, no és azért ősszel remekül szereplő csapatukban is bízhatnak a Haladás-szurkolók. A vasiak ugyanis tavasszal mind a négy hazai meccsüket elveszítették, sőt, ha az őszi Pécs elleni vereségüket is hozzávesszük, akkor zsinórban már öt bajnoki óta nem szereztek pontot a Haladás Sportkomplexumban.

Tegyük hozzá, idén idegenben még veretlenek a vasiak, egy győzelem mellett három döntetlen a mérlegük. A zöld-fehérek jelenleg 43 ponttal a hetedik helyen tanyáznak. Vasárnapi ellenfelük, a korábbi Haladásfutballista, Marian Sluka vezette baranyaiak 35 egységgel a 11. helyen állnak. A baranyaiak tavasszal odahaza négy meccsükből hármat megnyertek, idegenben két-két döntetlen és vereség a mérlegük. Érdekesség, hogy idén valamennyi győzelmük és vereségük egy-egy gólos volt. Legutóbb egy elmaradt meccsen szerdán 2-2-re végeztek Dorogon. A piros-feketéket erősíti a volt szombathelyi Jancsó András, Grumics Miroszlav, Tamás László. Legeredményesebb futballistájuk a kilencgólos Harsányi Zoltán.

A két csapat őszi meccsén nem született gól. A vasiak számára azért is fontos lenne a győzelem, mert a bajnoki mérkőzések után a válogatott szereplése miatt két hét szünet következik – nyilván egy sikert követően jobb hangulatúak az edzések is.

– Az elmúlt napok természetesen munkával teltek, emellett a fejekben próbáltunk rendet tenni – mondta Németh Szabolcs, a Haladás vezetőedzője. – Az elmúlt időszakban még szép szóval, a héten viszont már voltak keményebb következményei is a sikertelenségnek. Remélem, most már mindenki átérzi, milyen fontos a vasárnapi bajnoki. A Szentlőrinc fizikálisan erős csapat, keresi a test test elleni kontaktokat, több, az NB I.-ben is megfordult játékosa van – elég Jancsóra, Gru micsra vagy Tamásra gondolni. De egy a lényeg, hazai pályán mindenképpen győzni akarunk. Guzmics sérült, Doktorics betegeskedett a héten, és Tóth Milán, valamint Szekér is hagyott ki edzéseket sérülés miatt. A stadion jegypénztárai 14 órakor nyitnak.