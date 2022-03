A Tenerife legutóbbi nyolc meccséből hetet megnyert, veretlenül, három győzelemmel vezeti az L-csoportot a BL-ben, míg a spanyol élvonalban a hatodik helyen áll - de mindössze egy vereséggel szenvedett el többet, mint a harmadik Baskonia. Az NB I.-ben listavezető Falco, mind a három mérkőzését elbukta a BL második csoportkörében - és ezúttal Benke Szilárd és Kovács Benedek nélkül próbálta felvenni a harcot a spanyol sztárcsapattal.

Lenovo Tenerife - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 87-62 (18-20, 22-19, 26-13, 21-10). Tenerife, kosárlabda Bajnokok Ligája.

Tenerife: Fitipaldo 8/6, Salin 9/9, Doornekamp 9/9, Wiltjer 23/18, Shermadini 8. Csere: Guerra 10, Huertas 8, Sastre 3/3, Sulejmanovic 7/3, Rodriguez -, Ivankovic -, Smith 2. Edző: Txus Vidorreta.

Falco: Váradi 8, Somogyi 6, Clark 9/3, Golomán 8, Keller 4. Csere: Perl 6, Barac 16, Hawkins 2, Verasztó 3/3. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4-4. 6. perc: 9-10. 12. perc: 22-26. 15. perc: 31-28. 18. perc: 35-34. 20. perc: 40-39. 22. perc: 48-41. 27. perc: 57-47. 30. perc: 66-52. 34. perc: 73-58. 37. perc: 80-60.

Óvatos játékkal, kihagyott helyzetekkel kezdtek a csapatok így szerényen csorogtak a pontok (3. perc: 4-4). A Falco jól védekezett, jól szedte a lepattanókat. Keller azonban bő öt perc alatt beütötte harmadik faultájt. Váltott vezetést mutatott az eredményjelző (6. perc: 9-10) - kellemetlen ellenfélnek bizonyult a szombathelyi gárda. Olyannyira, hogy két ponttal megnyerte az első negyedet (18-20). A második negyedet nagy lendülettel kezdte a házigazda, de a Falco visszaverte a támadást (12. perc. 22-26).

Aztán két triplával gyorsan átvette a vezetést a Tenerife (28-26). Már 31-28-as eredmény állt a táblán, amikor időt kért a szombathelyi kispad - ekkor öt triplánál járt a Tenerfie, míg a Falco még egyszer sem talált be távolról. A folytatásban is jól küzdött, de továbbra is gyengén dobott a Falco - a nagyszerű napot kifogó Barac pontjaival közelített (18. perc: 35-34). Sőt, Verasztó utolsó pillanatban célba érő triplájával szinte döntetlenre hozta az állást (20. perc: 40-39). Egyébként ez volt a Falco első hármasa, a kilencedik távoli próbálkozást kísérte siker.

Tehát teljesen nyílt állásról kezdődött a második félidő. Keményedett a csata, egyre agresszívabban játszott a házigazda. És triplákra építve meg is lépett a Tenerife (22. perc: 48-41). Jött is a szombathelyi időkérés. A folytatásban pedig meg kellett küzdeni néhány érdekes játékvezetői ítélettel is a Falcónak. De amíg a szombathelyi gárda csak nagy nehezen tudott gyűrűbe találni, addig a hazaiak könnyedén dobálták a triplákat. Tíz pontra nőtt a spanyolok fórja (37. perc: 57-47). Időkérés után nagy rohamokkal próbált visszajönni a meccsbe a Falco, de gyengén dobott, sok labdát adott el - így 14 pontos előnyre tett szert a házigazda (30. perc: 66-52).

A folytatásban rohant az eredmény után a Falco, de a nagy igyekezetben sokat hibázott, így könnyedén őrizte biztos előnyét a Tenerife (34. perc: 73-58). Közben csendesen 20 pontra nőtt a különbség 837. perc: 80-60) - minden lényeges kérdés eldőlt. Végül 25 ponttal nyerte meg az összecsapást a Tenerife.