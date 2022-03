A vártnál jobban szerepeltek nagypályás gyorskorcsolyázóink az egyesült államokbeli Lake Placidben rendezett egyetemi világbajnokságon. A nemzetközi megmérettetésen Mercs Abigél, Bejczi Botond és Kóti Gábor edző képviselte a magyar színeket. Nem sok idejük volt az akklimatizálódásra a szombathelyi fiataloknak, ennek ellenére szép eredményeket értek el futamaikon, amelyek közül a legkiemelkedőbb a mix-váltóban begyűjtött ezüstérem.

– Nekem ez a táv még nagyon új volt, Abigél már egyszer ment rajta, de abszolút nem várt meglepetés volt ez a második hely – nyilatkozta Bejczi Botond, a Savaria Speed skating Team versenyzője, aki 500 méteren hetedik, 1000 méteren tizedik, 1500 méteren nyolcadik és 5000 méteren hetedik lett, míg a tömegrajtos futamon kilencedikként ért célba. – Ami számomra csalódást jelentett, az a tömegrajtos verseny volt, hiszen az volt az utolsó szám, és addigra már bennem volt öt futam, ezért az rosszabbul sikerült, mint ahogyan vártam. Többi egyéni távommal elégedett vagyok – fogalmazott Bejczi Botond.

A Savaria Speed skating Team korisa nehéz szezont tudhat maga mögött, ami tele volt hullámvölgyekkel, így a Lake Placed-i világversenyen elért eredményeknek különösképpen tudott örülni. Az Egyesült Államokban elért sikerek extra motivációként szolgálnak Botondnak a következő szezonra. Mercs Abigél sokkal kritikusabb volt magával szemben, mert az első két távján elért eredményeivel nem igazán volt elégedett.

– 1500 és 3000 méteren is csak negyedik lettem, nem ezt vártam magamtól – értékelt Mercs Abigél, aki szintén a Savaria Speedskating Team sportolója. – A csalódást követően nagyon felszívtam magam az utolsó napra, és úgy álltam hozzá a futamokhoz, hogy mindenképpen érmet szeretnék nyerni. A team sprint meg is adta a nap kezdő löketét, hiszen Bejczi Botival nagyon jól sikerült, mivel az általunk már jól ismert görkoris váltástechnikát kellett alkalmazni. A sikeren felbuzdulva nagy lendülettel vágtam neki a tömegrajtos versenynek, ami szintén a görkorcsolyás taktikára vezethető vissza, így ennek köszönhetően elcsíptem a dobogó alsó fokát – tekintett vissza a vb-re Abigél. A szombathelyi tehetségek most szusszanhatnak egyet, hogy áprilisban újult erővel készülhessenek a korosztályos világkupákra.