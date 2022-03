Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM I.–Floratom Szegedi AC I. 8-3. Celldömölk, asztaliteniszextra ligamérkőzés, 15. forduló. Párosok. Huzsvár, Nyírő– Lukács, dr. Kancsár 3:0, Jakab, Fazekas–Szántosi, Vitsek 1:3 (1-1). Egyéni, 1. forduló: Fazekas–Szántosi 3:1, Huzsvár–dr. Kancsár 3:0, Jakab– dr. Lukács 3:0, Nyírő–Vitsek 1:3 (4-2).

2. forduló: Fazekas– dr. Kancsár 3:0, Huzsvár–dr. Lukács 3:0, Jakab–Vitsek 3:1, Nyírő–Szántosi 0:3 (7-3). 3. forduló: Fazekas–dr. Lukács 3:0 (8-3).

A hetedik helyen álló Szeged ellen az éllovas Celldömölk számított a mérkőzés esélyesének, még úgy is, hogy az iráni klasszis, Amir nem állhatott asztalhoz, helyette az NB I.-es gárdából Nyírő kapott lehetőséget. Noha a párosok után 1-1-re állt a mérkőzés, az első egyéni fordulóban Fazekas, Huzsvár és Jakab is nyert, Nyírő kapott ki. A második körben is ugyanígy alakult a forgatókönyv, Fazekas, Huzsvár, valamint Jakab behúzta meccsét, Nyírő maradt pont nélkül – 7-3, eldőlt a meccs. Az utolsó partiban Fazekas 3-0-ra verte dr. Lukácsot, a találkozót pedig magabiztos játékkal, 8-3-re megnyerte a celldömölki együttes. Győzött: Fazekas 3, Huzsvár 2, Jakab 2, Huzsvár–Nyírő, illetve Vitsek, Szántosi, Szántosi–Vitsek.