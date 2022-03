A Világkupa-ezüstérmes és Európa-bajnoki nyolcadik helyezett Csillag Tünde húszéves pályafutás végére 2017 februárjában tett pontot egy nagyszabású műsorral, aminek az Arena Savaria adott otthont. A szombathelyi tornász nem szakadt el a sportágtól, hiszen edzőnek állt, jelenleg a Szombathelyi Sportiskola fiatal tehetségeit, valamint a Delfin SE tornászait edzi.

A magyar torna világában nem kötelező, de hallgatólagosan elvárt követelmény, hogy a női edzők egyben versenybírók is legyenek. Nem egyszerű ezt teljesíteni, mert meglehetősen bonyolult elméleti és gyakorlati tudásra van szükség, állandó gyakorlással és a naprakész változások követésével. A szabályok ismerete az edzői munka része is, hiszen a gyakorlatokat ezek alapján kell összeállítani. Ez év februárjában Csillag Tünde megszerezte a magyarországi legmagasabb fokozatú nőitorna-versenybírói minősítést. – Ha alaposabban szemügyre vesszük a női megmérettetéseken a versenykörnyezetet, azt látjuk, hogy általában női pontozók dolgoznak, holott már a férfiak is egyre nagyobb számban töltik be ezt a feladatkört – fogalmazott Csillag Tünde, a Szombathelyi Sportiskola és a Delfin SE tehetségeinek edzője. – A korábbi években hazai kettes bíróként vettem részt a versenyeken, ami azt jelenti, hogy az én feladatom volt a gyakorlatok kivitelezésének értékelése, pontozása. Aztán ahogy telt-múlt az idő, egyre több elemnek a lerajzolását sikerült megtanulnom, ugyanis ezeket le kell tudni írni a gyakorlat közben. Négy év után döntöttem úgy, hogy kipróbálom magam a pontozás másik oldalán is, azaz nemcsak a gyakorlat kivitelezését értékelem, hanem le is írom az egymást követő mozdulatsorokat – folytatta Tünde, aki a múlt hónapban komoly döntésre szánta el magát. – A februári vizsga elég hosszú volt, kicsit talán hasonlított egy nemzetközi bírói vizsga felépítésére. Első részében egy tesztet kellett kitölteni, amelyben az általános hibákról kellett számot adni bírói szemmel nézve. Ezt egy gyakorlati rész követte, amelyben mind a négy szerre vonatkozóan levetítettek egy-egy tornaelemet. Ennek során a művészi kivitelezésben kellett a hibákat felfedezni, majd a vizsga harmadik részében ki kellett számolni a pontszámot a szerenkénti 12 gyakorlatból. Mindebből összeállt az az eredmény, ami ha elérte a kívánt szintet, akkor az illető átment a bírói vizsgán. Í

gy lettem a hazai kettesből I. osztályú női bíró a magyar tornasportban. Látva Csillag Tünde eddigi tevékenységét és elismerve sikeres tornászmúltját, a hazai női bírói bizottság – fiatal kora ellenére – felajánlotta Tündének, hogy minden segítséget megadnak egy esetleges nemzetközi bírói felkészüléséhez. A szombathelyi tornasport emblematikus személyiségének szerénységére és maximalizmusára vall, hogy ezt még nem vállalta, tanulni és gyakorolni szeretne a következő négy év hazai versenyein.

– A nemzetközi versenybírói vizsga idegen nyelven zajlik, amihez nagyon nagy rutin kell már és még több tudás – vélekedett Tünde. – Ez egy szubjektív sportág. Nem vagyunk egyformák, valakinek ez tetszik, valakinek az. Nem egyszerű feladat. Nekem, mint egykori tornásznak, talán kicsit több tudásom és rálátásom van azokkal szemben, akik csak most csöppennek bele ebbe a bírói szakmába, ugyanis sok elemnek megmaradt az értéke. Míg tornásztam, Erzsi néni mellett ezekről is rengeteget tanultam, mert mindig mutatta azt is, miként épül fel a gyakorlat. Ez mindenképpen óriási előnyt jelentett számomra a versenybírói vizsga megszerzésekor.

Azáltal, hogy Csillag Tünde megszerezte a legmagasabb fokozatú nőitorna-versenybírói minősítést, egyfajta stafétaváltásra is sor került a szombathelyi tornasportban, hiszen ezzel végérvényesen korábbi mestere, Vizer Erzsébet nyomdokaiba lépett. – Nagyon örülök, hogy átadhattam a stafétabotot egy rátermett, ízig-vérig tornát szerető szakembernek – nyilatkozta Vizer Erzsébet, a Delfin SE edzője. – Az első, III. osztályú minősítésemet harminc éve szereztem. Tündihez hasonlóan hamar megtanultam az elemek rajzírását, szerettem, és úgy érzem, jól is csináltam az edzői munka ezen részét. Folyamatosan tanultam, és emellett szerveztem Vas megyében a továbbképzéseket. 2004– 2016 között már nemzetközi bíróként dolgoztam. Így igazából edzőként, de bírói akkreditációval kísérhettem tanítványaimat – köztük Tündit is – a nemzetközi versenyekre. 2017-től már csak hazai I. osztályú ítészként működtem közre a versenyeken, és most úgy gondolom, jó kezekben lesz a szombathelyi csapat képviselete a bírók között. Természetesen a szabálykönyvet ugyanúgy ismerem, de már csak a tréneri munkánál használom. Egy edzőnek, aki magát pedagógusnak is vallja, az a legnagyobb elismerés, ha tanítványai túlszárnyalják. Úgy érzem, Tündi emberileg, szakmailag megérett a legnagyobb kihívásokra is – zárta szavait Vizer Erzsébet.